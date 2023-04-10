Не минуло й 5 років: Microsoft та Mozilla нарешті виправили проблему із надмірним навантаженням на CPU при спільній роботі Windows Defender й Firefox

Компаніям Microsoft і Mozilla знадобилося близько 5 років, щоб виправити давно відому проблему, яка викликала надмірне навантаження на процесор у Windows в деяких випадках.

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Проблема була пов’язана з Windows Defender та його службою Antimalware Service Executable (MsMpEng.exe), яка активно навантажувала процесор під час роботи браузера Mozilla Firefox. Використання ресурсів було помітно вищим у порівнянні з Google Chrome та Microsoft Edge. Наприклад, на зображенні нижче показано середнє використання CPU при перезавантаженні YouTube шість разів. Виразно видно, що піки були явно вищими у Firefox.

Помилка була усунена лише нещодавно спільними зусиллями Microsoft та команди розробників Mozilla. Розробник Firefox Янніс Джугларет підтвердив це приблизно три тижні тому.

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За даними Microsoft, виправлення планувалося розгорнути для всіх користувачів як частину регулярних оновлень визначень Windows Defender, які упаковуються незалежно від оновлень ОС. Оновлення торкнеться навіть користувачів Windows 7 і 8.1, навіть попри те, що на цих платформах не повинно було бути проблем з продуктивністю Firefox, оскільки ETW, що викликають такі події, не існують у цих старіших версіях Windows.

Пізніше Янніс Джугларет додав, що нещодавнє оновлення визначень Microsoft Defender від березня 2023 року (платформа: 4.18.2302.x | ядро: 1.1.20200.4) нарешті розв’язало проблему. Відповідна версія mpengine.dll 1.1.20200.4 була випущена 4 квітня, тому зараз виправлення вже має бути доступне всім користувачам.

Що цікаво, у процесі роботи над цією проблемою розробники Firefox виявили кілька додаткових напрямків для покращень, які дозволять знизити споживання ресурсів процесора під час спільної роботи браузером з іншими антивірусами.

Джерело: neowin