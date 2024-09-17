Не пройшло й трьох років: Meta забанила російські державні ЗМІ у Facebook та Instagram

Компанія Meta, власник Facebook, Instagram, Threads та WhatsApp, оголосила про заборону на своїх платформах RT та інших російських державних ЗМІ.

Сторінки RT у Facebook та Instagram наразі відсутні. Протягом багатьох років Meta вдавалась до більш обмежених заходів щодо російської пропаганди: блокування розміщення реклами та зменшення охоплення публікацій.

«Після ретельного розгляду ми розширили наші поточні заходи проти російських державних ЗМІ. «россия сегодня», RT та інші пов’язані організації тепер заборонені в наших застосунках у всьому світі через іноземне втручання», — йдеться в офіційній заяві Meta.

Приводом для заборони стали маніпуляції з метою проведення таємних операцій впливу на вибори та політику у США. Цей крок Meta зробила після висунення офіційних звинувачень Мін’юстом США проти двох співробітників RT за організацію схеми найму американської компанії з метою створення онлайн-контенту для впливу на вибори 2024 року. У скандал потрапили американська медійна компанія, яка брала російські гроші й погоджувала контент з RT, фінансовані нею відомі праві інфлюєнсери та Ілон Маск, який активно коментував і поширював контент. Маск та блогери після цього стверджували, що не знали про фінансування поширюваної інформації росією.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у п’ятницю, що інші країни повинні ставитися до діяльності російського державного мовника RT так само як до таємних розвідувальних операцій.

У матеріалах для брифінгу, наданих Reuters, Meta повідомила, що бачила, як російські державні ЗМІ намагалися уникнути виявлення їхньої онлайн-діяльності в минулому, і очікує, що вони й надалі намагатимуться використовувати оманливі методи.

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Джерело: Reuters