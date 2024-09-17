Не втрималась: криптобіржа Binance запустила власну тапалку — Moonbix

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

Moonbix — криптовалютна гра з символікою Binance у міні-додатку для Telegram. Деталей про винагороди й токеноміку поки що немає. Цікаво, що дві інші криптовалютні біржі, OKX і Kucoin, випустили свої тапалки набагато раніше.

Цікаво, чому Binance зробив це саме зараз… Можливо, це якось пов’язано з тим, що засновник найбільшої криптобіржі Changpeng Zhao (CZ) вийде з в’язниці 29 вересня, після завершення чотиримісячного тюремного строку. Він відбуває покарання, після того, як визнав свою провину у порушенні Закону про банківську таємницю, не впровадивши адекватну програму «знай свого клієнта» (KYC) на Binance.

Механіка гри

Moonbix нагадує старі класичні Gold Miner, популярні у 90-х. У гравця є 6 спроб, кожна по 45 секунд, на те, щоб зібрати шматки золота: великі приносять 50 очок, коробка з сюрпризом — 30 (але це не точно), середні — 25, маленькі — 10. Але остерігайтеся чорних метеоритів: за маленький ви отримаєте штраф у -10 очок, а великий -20.

Все як завжди дуже просто: треба вчасно тицьнути на екран, щоб гак, що постійно розгойдується, вистрілив у потрібному напрямку і підчепив найбільш цінні золоті самородки, і не попадав у чорні метеорити.

Звичайно ж, соціальні завдання, і запрошення друзів дають додаткові бонуси. У випадку Moonbix, також треба створити та під’єднати акаунт Binance.

Деякі з правил та умов гри

Тільки користувачі з допущених регіонів, які прив’язали свій акаунт Binance у Moonbix — мінідодатку Binance у Telegram, та пройшли KYC, можуть претендувати на будь-які нагороди.

Вітальна нагорода для нових користувачів доступна лише тим, хто відповідає вимогам, зазначеним у зоні нових користувачів, де умови можуть бути змінені в будь-який час.

Ця подія жодним чином не пов’язаний з Telegram або будь-якою соціальною медіаплатформою.

Будь-які токени, згадані в заході, є спонсорованими токенами для відповідних ігор. Binance як біржа залишається нейтральною щодо всіх токенів та завжди радить користувачам здійснювати власне дослідження (DYOR) перед покупкою будь-яких токенів або взаємодією з будь-якими проєктами.

Ігрові монети не пов’язані з фіатною (традиційною) або віртуальною валютою і використовуються лише як віртуальні зображення під час ігрового процесу.

Binance залишає за собою право видалити користувача зі списку для отримання нагороди, якщо акаунт бере участь у будь-якій нечесній поведінці.

Binance залишає за собою право в будь-який час на свій власний і абсолютний розсуд визначати та/або змінювати умови заходу без попереднього повідомлення, включаючи, але не обмежуючись, скасуванням, продовженням, припиненням або призупиненням заходу, його умовами та критеріями участі, вибором і кількістю переможців, а також часом виконання будь-яких дій, і всі користувачі мають дотримуватися цих змін.

До речі, за цим посиланням можна ознайомитись зі списком тапалок. Їх дуже багато і частина вже випустила токени.

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З цікавих проєктів, на які поклали око гравці:

Rocky Rabbit: лістинг заплановано на 23 вересня

WatBird: 23 вересня

Wizzwoods

TabiZoo

X Empire

MemeFi

TapSwap

Джерело: Binance

Розділ Крипто виходить за підтримки ?

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