Apple покаже нові iPad Mini і Mac з M4 на окремій події у жовтні, — Марк Гурман

Сьогоднішня презентація iPhone 16 — не єдиний цьогорічний захід Apple, присвячений новим пристроям.

Зважаючи на повідомлення Марка Гурмана з Bloomberg, Apple може призначити окрему подію на жовтень, присвячену показу iPad і Mac (раніше у звітах говорили про листопад).

Вперше з 2021 року Apple покаже новий iPad Mini, а також Mac Mini з M4, нові версії iMac та 14- й 16-дюймові моделі MacBook Pro з чипами M4 Pro і M4 Max.

Нагадаємо, що вже сьогодні о 20:00 за Києвом стартує традиційна осіння презентація Apple, на якій покажуть iPhone 16 і, ймовірно, тоншу версію Apple Watch з більшими екранами, Apple Watch Ultra 3 (можливо, з новим процесором) та дві версії AirPods 4.

Відеотрансляцію заходу можна подивитись на офіційному каналі Apple в YouTube, тоді як на нашому сайті буде запущена текстова версія:

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