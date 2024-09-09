Apple покаже нові iPad Mini і Mac з M4 на окремій події у жовтні, — Марк Гурман

Сьогоднішня презентація iPhone 16 — не єдиний цьогорічний захід Apple, присвячений новим пристроям.
Зважаючи на повідомлення Марка Гурмана з Bloomberg, Apple може призначити окрему подію на жовтень, присвячену показу iPad і Mac (раніше у звітах говорили про листопад).
Вперше з 2021 року Apple покаже новий iPad Mini, а також Mac Mini з M4, нові версії iMac та 14- й 16-дюймові моделі MacBook Pro з чипами M4 Pro і M4 Max.
Нагадаємо, що вже сьогодні о 20:00 за Києвом стартує традиційна осіння презентація Apple, на якій покажуть iPhone 16 і, ймовірно, тоншу версію Apple Watch з більшими екранами, Apple Watch Ultra 3 (можливо, з новим процесором) та дві версії AirPods 4.
Відеотрансляцію заходу можна подивитись на офіційному каналі Apple в YouTube, тоді як на нашому сайті буде запущена текстова версія:
Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% украінською ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологіи та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.
Повідомити про помилку
Текст, який буде надіслано нашим редакторам: