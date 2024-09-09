Новини Пристрої 09.09.2024 о 11:05 comment views icon

Apple покаже нові iPad Mini і Mac з M4 на окремій події у жовтні, — Марк Гурман

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Apple покаже нові iPad Mini і Mac з M4 на окремій події у жовтні, — Марк Гурман

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Сьогоднішня презентація iPhone 16 — не єдиний цьогорічний захід Apple, присвячений новим пристроям.

Зважаючи на повідомлення Марка Гурмана з Bloomberg, Apple може призначити окрему подію на жовтень, присвячену показу iPad і Mac (раніше у звітах говорили про листопад).

Вперше з 2021 року Apple покаже новий iPad Mini, а також Mac Mini з M4, нові версії iMac та 14- й 16-дюймові моделі MacBook Pro з чипами M4 Pro і M4 Max.

Нагадаємо, що вже сьогодні о 20:00 за Києвом стартує традиційна осіння презентація Apple, на якій покажуть iPhone 16 і, ймовірно, тоншу версію Apple Watch з більшими екранами, Apple Watch Ultra 3 (можливо, з новим процесором) та дві версії AirPods 4.

Відеотрансляцію заходу можна подивитись на офіційному каналі Apple в YouTube, тоді як на нашому сайті буде запущена текстова версія:

ITC запустить текстову трансляцію презентації Apple

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