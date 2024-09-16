Несподіваний поворот: ChatGPT самостійно написав користувачеві та запитав про перший тиждень у школі

Користувач Reddit поділився скриншотом, на якому ChatGPT несподівано розпочав діалог, запитавши про перший тиждень у школі, що викликало шквал коментарів і обговорень в мережі. Зазвичай люди самі починають спілкування з чат-ботом.

Користувач Reddit під ніком SentuBill опублікував скриншот свого чату з ChatGPT. На зображенні видно, як штучний інтелект запитує: «Як пройшов твій перший тиждень у старшій школі? Ти добре влаштувався?». Здивований користувач відповів запитанням: «Ти щойно написав мені перший?» (ось посилання на діалог). ChatGPT підтвердив, що дійсно розпочав розмову, пояснивши це бажанням дізнатися про враження від першого тижня навчання.

Пост, опублікований 15 вересня, швидко набрав популярності, зібравши майже 7000 вподобань (на момент написання новини 9600) та численні коментарі. Реакція інтернет-спільноти виявилася неоднозначною.

Один з користувачів поділився схожим досвідом:

«Зі мною таке сталося цього тижня! Минулого тижня я запитував про деякі симптоми здоров’я. А цього тижня він написав мені, цікавлячись моїм самопочуттям та розвитком симптомів! Це мене шокувало».

Інший коментатор висловив позитивне ставлення до нової функції: «Чесно кажучи, я на це чекав». Деякі користувачі зазначили, що їм приємно, коли хтось виявляє до них інтерес, навіть якщо це штучний інтелект.

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Дехто з учасників обговорення висловив технічні припущення щодо нової функції. Один із коментаторів зауважив:

«Здається, це досить проста функція — аналізувати історію пошуку користувача, виявляти основні теми та пропонувати початок розмови. Ймовірно, розробники чекали, поки накопичиться достатньо даних користувачів, щоб впровадити таку функцію».

Нагадаємо, на початку року ChatGPT отримав «пам’ять», яка, можливо, пов’язана з такими раптовими повідомленнями від чат-бота.

Джерело: The Daily Guardian

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