NetEase купує Quantic Dream — розробників Detroit: Become Human та Star Wars Eclipse

Китайська NetEase купує французьку студію Quantic Dream, відому за такими інтерактивними іграми як Fahrenheit, Beyond: Two Souls та Detroit: Become Human. Тепер вона буде володіти 100% акцій.

25 років Quantic Dream працювала як незалежний розробник, а останніми роками — як видавець сторонніх ігор. При цьому проєкти створювалися з використанням унікальних технологій та залученням реальних акторів.

Угода Quantic Dream з NetEase не стала несподіванкою для фанатів — у січні 2019 року NetEase стали міноритарним акціонером французької студії. З того часу вони активно співпрацюють. Серед останніх спільних проєктів можна згадати мобільну гру Spellcaster, робота над якою зараз у фінальній стадії. Ця дослідницька гра примітна тим, що в її сюжеті велика увага приділяється емоційному стану героя та самоізоляції у глибинах океану.

“Нас об’єднує прагнення створювати сміливі та якісні роботи”, — сказали в Quantic Dream.

Головним фактом нової угоди є те, що Quantic Dream зможе зберегти незалежність — NetEase не втручатиметься у роботу французької студії.

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На цей час ціна угоди NetEase та Quantic Dream не розголошується. Раніше французька студія вже отримувала пропозиції щодо купівлі від інших компаній, але ніхто не міг запропонувати прийнятні умови.