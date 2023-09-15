Новини Кіно 15.09.2023 о 12:45

Netflix офіційно подовжив «‎живу» адаптацію манґи «‎Ван Піс» на другий сезон

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Катерина Даньшина

Авторка новин

Netflix офіційно подовжив «‎живу» адаптацію манґи «‎Ван Піс» на другий сезон

Пригоди Манкі Д. Луффі та команди на Netflix триватимуть ще щонайменше один сезон — стримінг офіційно оголосив про продовження серіалу, і зробив це досить оригінально, залучивши самого Ейітіро Оду.

У твіті, опублікованому з облікового запису Netflix, автор оригінальної манґи «‎Ван Піс» Ейітіро Ода записав звернення через «телефон-равлик», добре відомий глядачам першого сезону:

«Щиро дякую всім багаторічним шанувальникам і тим, хто вперше почув про «‎Ван Піс». За два тижні після запуску я отримав чудову новину… Netflix вирішив продовжити шоу».

Продюсери Tomorrow Studios раніше вже анонсували продовження, натякаючи на готовність сценаріїв, а в одному з нещодавніх інтерв’ю висловили сподівання відзняти аж 12 сезонів — оскільки сама манґа досить велика за обсягом.

Щодо переглядів, то перший сезон шоу вже два тижні поспіль лідирує в рейтингах Netflix і зібрав загалом 37,8 мільйона переглядів.

Шанувальники манґи знають, що очікує на Манкі Д.Луффі та друзів далі, однак новачки у серії певно звернули увагу на малюнок наприкінці звернення Оди — це Тоні Тоні Чопер, лікар, який у другому сезоні приєднається до команди піратів.

Водночас з огляду на страйки, що тривають в Голлівуді, знадобиться деякий час, перш ніж ми дізнаємося точні дати випуску 2 сезону — однак готові епізоди, як повідомляли продюсери, можуть вийти через рік-півтора після завершення протестів.

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Ігровий ноутбук - пристрій якого ніколи не існувало
Netflix офіційно подовжив «‎живу» адаптацію манґи «‎Ван Піс» на другий сезон
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Innkreis

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Заснований на творінні Оди, серіал «‎Ван Піс» розповідає про пригоди Манкі Д. Луффі, який разом з командою піратів досліджує екзотичні острови та нескінченні океани в пошуках скарбу «One Piece», що допоможе йому стати наступним Королем піратів. Перший сезон складається з 8 епізодів (тривалістю до години кожен), а головні ролі грають Іньякі Годой («‎Хто вбив Сару?»), Маккен’ю Арата («‎Смертельний поцілунок»), Емілі Радд («‎Вулиця страху»), Джейкоб Ромеро Гібсон («‎Всім встати») і Таз Скайлар («‎Точка кипіння»).

Рецензія на серіал «Ван Піс» / One Piece

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