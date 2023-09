Netflix офіційно подовжив «‎живу» адаптацію манґи «‎Ван Піс» на другий сезон

Пригоди Манкі Д. Луффі та команди на Netflix триватимуть ще щонайменше один сезон — стримінг офіційно оголосив про продовження серіалу, і зробив це досить оригінально, залучивши самого Ейітіро Оду.

У твіті, опублікованому з облікового запису Netflix, автор оригінальної манґи «‎Ван Піс» Ейітіро Ода записав звернення через «телефон-равлик», добре відомий глядачам першого сезону:

Продюсери Tomorrow Studios раніше вже анонсували продовження, натякаючи на готовність сценаріїв, а в одному з нещодавніх інтерв’ю висловили сподівання відзняти аж 12 сезонів — оскільки сама манґа досить велика за обсягом.

ONE PIECE HAS BEEN RENEWED!

And now a message directly from Oda-Sensei pic.twitter.com/VvsZ4CdaEq

— Netflix (@netflix) September 14, 2023