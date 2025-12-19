Netflix подовжив серіал-виживач "До останнього самурая" на 2-й сезон

Кадри серіалу "До останнього самурая" / Netflix

Очікуйте ще більше мечів, крові та битв: японський історичний бойовик “До останнього самурая” від Netflix отримає 2-й сезон.

Перший сезон вийшов цієї осені й одразу потрапив в топ-10 неангломовних шоу стримінгу у 88 країнах. Серіал просували як “суміш Гри в кальмара та Сьоґуна”: сюжетно він відбувається наприкінці 19 століття в період Мейдзі й переносить 292 самураїв у центр битви на виживання. Як і в корейському шоу, персонажі “До останнього самурая” втрапили у скрутні життєві обставини й дуже потребують грошей, тому ладні вбивати одне одного, щоб отримати цінний головний приз.

На сьогодні, перший сезон все ще утримує оцінку в 100% на Rotten Tomatoes, тож дивно, що Netflix дещо забарився з оголошенням продовження.

Написав і зрежисував “До останнього самурая” Мічіхіто Фуджії за співавторства Дзюнічі Окади. Останній до того ж виступає продюсером, хореографом бойових сцен і грає головну роль — самурая Шудзіро Сагу, який приєднався до небезпечного змагання, щоб допомогти своїй хворій дружині та дитині.

“Ми сподіваємося зробити наступний сезон ще більш енергійним та насиченим подіями”, — заявив Окада під час оголошення продовження.

Netflix поки не розкрив дату початку виробництва чи вікно виходу другого сезону. Перший, нагадаємо, завершишся тим, що Шудзіро поспішав до Токіо разом із відчайдушною дівчинкою Футабою — не лише для того, щоб продовжити королівську битву, а й з’ясувати, хто за нею стоїть. Тим часом прийомні брати й сестри самурая доєднуються до нього і намагаються протистояти Гентосаю, який колись їх тренував, а тепер має вбити.