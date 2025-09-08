Новини Кіно 08.09.2025 comment views icon

Зустріч "Сьоґуна" та "Гри в кальмара": трейлер нового серіалу Netflix про королівську битву 300 самураїв

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новин

Зустріч "Сьогуна" та "Гри в кальмара": трейлер нового серіалу Netflix про королівську битву 300 самураїв
Кадри серіалу "До останнього самурая" / Netflix

Вийшов перший тизер-трейлер серіалу “До останнього самурая” / Last Samurai Standing — нового проєкту Netflix в жанрі королівської битви, що нагадує суміш “Сьоґуна” та “Гри в кальмара”.

Дія серіалу, заснованого на серії романів Імамура Сьоґо “Ікусагамі”, розгортається наприкінці 19 століття, в період Мейдзі. В храмі Тенрюдзі в Кіото збираються три сотні самураїв для гри на життя та смерть, спокусившись обіцянкою про великий грошовий приз. Кожен з учасників отримує по дерев’яному жетону, а головне завдання полягає в тому, щоб зберегти свій, забрати інші у суперників та першим дістатись до Токіо, щоб забрати свої переможні 100 мільярдів єн.

“Коли лунає стартовий сигнал, храм вибухає хаосом, розпочинаючи жорстоку боротьбу за виживання, де лише один може здобути перемогу”.

Зі слів Netflix серіал обіцяє “епічний екшен”, в якому розширюються межі візуального оповідання поєднанням сучасних досягнень комп’ютерної графіки з практичними ефектами, “щоб створити одні з найреалістичніших та найзворушливіших сцен дії, які будь-коли бачили на японському телебаченні”. Одну з таких знімаль кілька днів за участі понад 1000 акторів та представників знімальної групи.

Новий серіал Netflix з вайбами “Гострих картузів”: історична драма “Дім Гіннеса” отримала перший трейлер

Зрежисував серіал Фудзії Мітіхіто (“Останні 10 років”), а головну роль взяв на себе Дзюнічі Окада (самурай Сюдзіро Сагу), який також виступає продюсером та постановником бойових сцен. До решти акторського складу увійшли Фудзісака Юмія, Кійохара Кая, Хігашіде Масахіро, Сометані Шота, Саотоме Таїчі, Ендо Юя, Футікамі Ясусі, Джо Каїрі, Ямада Такаюкі, Ічіносе Ватару, Йосіока Ріхо, Ніномія Казунарі, Тамакі Хіроші та Іто Хідеакі.

Акторський склад серіалу "До останнього самурая" / Netflix
Акторський склад серіалу “До останнього самурая” / Netflix

Серед щойно оголошених новачків: Хамада Ґаку (генерал-суперінтендант Кавадзі Тосійосі), Окадзакі Тайіку (спадкоємець школи Кьохаті-рю Кеаге Джінроку), Юра Арата (міністр внутрішніх справ Окубо Тосімічі), Танака Тецусі (начальник відділу комунікацій Маедзіми Хісока) та Накадзіма Аюму (секретар Окубо Нагасе Шінпей).

На Netflix серіал “До останнього самурая” вийде 13 листопада, одразу з 6 епізодами.

Тизер-трейлер

Постер

Зустріч "Сьоґуна" та "Гри в кальмара": трейлер нового серіалу Netflix про королівську битву 300 самураїв

Популярні новини

arrow left
arrow right
На Amazon вийшов серіал-приквел до "Списку смертників" — трилер із 91% від аудиторії Rotten Tomatoes
Офіційно: Софі Тернер зіграє Лару Крофт у серіалі "Розкрадачка гробниць"
"Схоже на роботу божевільного": готичне фентезі "Франкенштейн" Ґільєрмо дель Торо оцінили у 78% на Rotten Tomatoes
"Блискучий детектив": критики оцінили "Ножі наголо 3" у 96% на Rotten Tomatoes
Перший погляд на приквел "Хлопаків" із Солдатиком — детектив у сетингу Нью-Йорка 1950-х з "дивними" костюмами супергероїв
«Зоряні війни»: Lucasfilm показала перші кадри серіалів Maul – Shadow Lord та «Асока»
Значить, скорбота: на Netflix вийшли фінальні епізоди 2-го сезону "Венздей"
Всі сезони серіалу "Лицар сімох королівств" виходитимуть з перервою у рік — 2 та 3 знімуть один за одним
Ідеальна заміна "Гри в кальмара": вийшов трейлер третього сезону "Аліси в Прикордонні"
Серіал «Володар перснів»: Amazon розпочала зйомки 3-го сезону і показала загадковий тизер з натяком на Саурона
Творець серіалу "Надприродне" розкрив скасований сюжет Сема і Діна, який "міг все змінити"
"Відьмак" обійшовся Netflix у $500 млн без урахування фінальних сезонів
Новий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлер
Нові кадри другого сезону "Фолаут" — Гуль, Lucky 38 і яскравий Вегас до війни
Стівен Кінг схвалює: науково-фантастичний серіал "Інститут" продовжили на 2-й сезон
Серіал "Декстер: Первородний гріх" закрили після оголошення про 2-й сезон
Перші кадри серіалу «Зоряний шлях: Академія Зоряного флоту» — таємничий лиходій Пола Джаматті й перший за 120 років набір кадетів
«Миротворець» подорожує паралельними світами у новому трейлері, а Джеймс Ганн розповідає про світ DCU
Перші кадри Sci-Fi серіалу Pluribus від творця «Пуститися берега». Реліз — 7 листопада на Apple TV+
Fallout 76 отримає більше контенту за серіалом Amazon — попри різницю у 194 роки
Перші кадри серіалу «Диво-людина» від Marvel — Саймон Вільямс демонструє свої надприродні сили
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

Надіслати