Зустріч "Сьоґуна" та "Гри в кальмара": трейлер нового серіалу Netflix про королівську битву 300 самураїв

Кадри серіалу "До останнього самурая" / Netflix

Вийшов перший тизер-трейлер серіалу “До останнього самурая” / Last Samurai Standing — нового проєкту Netflix в жанрі королівської битви, що нагадує суміш “Сьоґуна” та “Гри в кальмара”.

Дія серіалу, заснованого на серії романів Імамура Сьоґо “Ікусагамі”, розгортається наприкінці 19 століття, в період Мейдзі. В храмі Тенрюдзі в Кіото збираються три сотні самураїв для гри на життя та смерть, спокусившись обіцянкою про великий грошовий приз. Кожен з учасників отримує по дерев’яному жетону, а головне завдання полягає в тому, щоб зберегти свій, забрати інші у суперників та першим дістатись до Токіо, щоб забрати свої переможні 100 мільярдів єн.

“Коли лунає стартовий сигнал, храм вибухає хаосом, розпочинаючи жорстоку боротьбу за виживання, де лише один може здобути перемогу”.

Зі слів Netflix серіал обіцяє “епічний екшен”, в якому розширюються межі візуального оповідання поєднанням сучасних досягнень комп’ютерної графіки з практичними ефектами, “щоб створити одні з найреалістичніших та найзворушливіших сцен дії, які будь-коли бачили на японському телебаченні”. Одну з таких знімаль кілька днів за участі понад 1000 акторів та представників знімальної групи.

Зрежисував серіал Фудзії Мітіхіто (“Останні 10 років”), а головну роль взяв на себе Дзюнічі Окада (самурай Сюдзіро Сагу), який також виступає продюсером та постановником бойових сцен. До решти акторського складу увійшли Фудзісака Юмія, Кійохара Кая, Хігашіде Масахіро, Сометані Шота, Саотоме Таїчі, Ендо Юя, Футікамі Ясусі, Джо Каїрі, Ямада Такаюкі, Ічіносе Ватару, Йосіока Ріхо, Ніномія Казунарі, Тамакі Хіроші та Іто Хідеакі.

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Серед щойно оголошених новачків: Хамада Ґаку (генерал-суперінтендант Кавадзі Тосійосі), Окадзакі Тайіку (спадкоємець школи Кьохаті-рю Кеаге Джінроку), Юра Арата (міністр внутрішніх справ Окубо Тосімічі), Танака Тецусі (начальник відділу комунікацій Маедзіми Хісока) та Накадзіма Аюму (секретар Окубо Нагасе Шінпей).

На Netflix серіал “До останнього самурая” вийде 13 листопада, одразу з 6 епізодами.

Тизер-трейлер

Постер