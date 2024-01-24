Netflix випустив перший тизер «Ріплі‎» з Ендрю Скоттом — серіальної екранізації романів Патриції Гайсміт (прем’єра 4 квітня)

Скотт відомий роллю Моріарті в серіалі «‎Шерлок» на цей раз втілить на екрані образ Тома Ріплі — головного героя психологічних детективів Патриції Гайсміт.

«Ввічливий, привабливий, аморальний і серійний вбивця з пристрастями до мистецтва» — так описала свого персонажа Гайсміт, присвятивши йому п’ять романів. Перший був екранізований у 1999 році режисером Ентоні Мінгеллою з Меттом Деймоном в головній ролі й отримав п’ять номінацій на «‎Оскар», нинішня ж версія (від Showtime, яка згодом продала серіал Netflix) охоплює одразу усю серію.

Історія Ріплі, який спочатку постає у ролі дрібного шахрая з Нью-Йорка, стартує зі знайомства з багатим суднобудівником Гербертом Ґрінліфом, що випадково приймає Тома за прінстонського знайомого свого сина Дікі. Згодом Ріплі на прохання Герберта відправляється до Італії аби переконати Дікі повернутися до США і приєднатися до сімейного бізнесу. Подальші події й потяг Тома до розкішного життя зрештою призводять до першого в цій історії вбивства.

У похмурому чорно-білому тизері персонажі постійно повторюють ім’я Ріплі — і цікаво, що тут з’являється Джон Малкович, який зіграв Тома в іншій екранізації, драматичному трилері «‎Гра Ріплі» 2002 року.

Режисер і сценарист «‎Ріплі» — Стівен Заіллян, який написав сценарій до «Ірландця‎» Мартіна Скорсезе, а також був відзначений «‎Оскаром» за сценарій «Списку Шиндлера».

До акторського складу тим часом доєднались Джонні Флінн, який зіграє Дікі Ґрінліфа, та Дакота Феннінг у ролі Мардж Шервуд (у версії 1999 року Ґрінліфа грав Джуд Лоу, а його дівчину — Ґвінет Пелтроу).

«‎Ріплі» складається з 8 епізодів, усі одночасно дебютують на Netflix 4 квітня.