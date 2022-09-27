Netflix запускає нову ігрову студію у Фінляндії

Раніше цього року Netflix заявляла про намір подвоїти розмір своєї ігрової бібліотеки до кінця року. І компанія активно працює в цьому напрямку. Так, Netflix оголосила про відкриття нової ігрової студії у Гельсінкі, Фінляндія. Студія створюється із нуля.

Також Netflix активно купує розробників ігор. Нещодавно вона придбала студію Next Games за $72 млн. У березні цього року компанія викупила Boss Fight Entertainment, а у вересні 2021 року – Night School Studio. Таким чином, незабаром під рилом Netflix опиниться вже чотири ігрові студії.

Night School Studio була створена у 2014 році та найбільш відома завдяки графічній пригодницькій грі Oxenfree, що вийшла на початку 2016 року. Компанія Boss Fight Entertainment була заснована у 2013 році й на сьогодні випустила дві гри.

Заснована у 2013 році Next Games стала найбільшим придбанням. Вона найбільш відома своєю серією ігор, заснованих на коміксах та серіалі «Ходячі мерці». Наприкінці минулого року в компанії працювало 120 співробітників, а роком раніше виторг становив понад $30 млн. Next Games також базується у Фінляндії.

Курс Full Stack розробка Навчайтесь за вільним графіком, щоб стати універсальним фахівцем зі знанням Back-end та Front-end. Заробляйте $1300 на місяць РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Нову студію очолить Марко Ластікка, який раніше працював генеральним директором та виконавчим продюсером Electronic Arts, а потім приєднався до Zynga як віцепрезидент і генеральний директор. Про якісь проєкти нової студії поки не повідомляється.

Джерело: techspot