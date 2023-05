Не голова, а комп’ютер: регулятор США дозволив Neuralink Ілона Маска випробування мозкових нейроімплантів на людях

Neuralink нарешті може розпочати випробування свого інтерфейсу мозок-комп’ютер на людях – попри те, що все ще перебуває під федеральним розслідуванням щодо порушень Закону про добробут тварин.

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) відхилило заявку Маска, подану в березні, але нині все-таки схвалило чип Neuralink для випробування на людях.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!

This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…

