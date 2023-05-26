Не голова, а комп’ютер: регулятор США дозволив Neuralink Ілона Маска випробування мозкових нейроімплантів на людях

Neuralink нарешті може розпочати випробування свого інтерфейсу мозок-комп’ютер на людях – попри те, що все ще перебуває під федеральним розслідуванням щодо порушень Закону про добробут тварин.

Курс Excel для бізнесу Весь функціонал Excel на просунутому рівні. Без сліз Без сліз? Хочу!

Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) відхилило заявку Маска, подану в березні, але нині все-таки схвалило чип Neuralink для випробування на людях.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study! This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our… — Neuralink (@neuralink) May 25, 2023

Заснована у 2016 році компанія прагне комерціалізувати власний інтерфейс мозок-комп’ютер (BCI) у широкому спектрі медичних і терапевтичних застосувань – від реабілітації після інсультів та травм спинного мозку до контролю нейронних протезів і здатності «перемотувати спогади або завантажувати їх у роботів», як заявляв генеральний директор Neuralink Ілон Маск у 2020 році.

BCI по суті перетворює аналогові електричні імпульси мозку (контролюючи його за допомогою тонких імплантованих електродів) у цифрові сигнали, які розуміють комп’ютери. Оскільки BCI потребує хірургічного втручання, FDA, яке регулює такі технології, вимагає проведення суворих тестів на безпеку.

Нині Neuralink є першою компанією, яка отримала дозвіл для випробування на людях. Хоча початкову заявку Маска управління відхилило – частково через те, що піддослідні тварини вмирали після імплантації прототипу BCI. Відповідно до внутрішніх документів, отриманих Reuters у грудні, з 2018 року під час розробки Neuralink BCI було вбито понад 1500 тварин. Генеральний інспектор Міністерства сільського господарства США розпочав розслідувати ці звинувачення.

FDA також було занепокоєне дизайном інтерфейсу, який міг нашкодити людини під час імплантації.

Курс УПРАВЛІННЯ КОМАНДОЮ В БІЗНЕСІ Вивчайте найкращі практики управління командою та досягайте успіху разом із колективом! Ознайомитись з курсом

«Основні проблеми стосувалися літієвої батареї пристрою; потенціалу крихітних дротів імплантату мігрувати в інші області мозку; і питань щодо того, як і чи можна видалити пристрій без пошкодження тканини мозку», — сказали нинішні та колишні співробітники Neuralink Reuters у березні.

Попри те, що Neuralink отримала схвалення FDA на початок дослідження, компанія ще не розпочала пошук добровольців.