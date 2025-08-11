Новини WTF 11.08.2025 comment views icon

Невідомий регулярно "викрадає" літак 75-річного американця — ремонтує і повертає в кращому вигляді

Невідомий регулярно "викрадає" літак 75-річного американця — ремонтує і повертає в кращому вигляді
75-річний Джейсон Хонг скаржиться на регулярні "крадіжки" літака — його завжди повертають, іноді відремонтованим і в кращому стані. Фото: Джейсон Хонг

Джейсон Хонг з Каліфорнії протягом багатьох років був щасливим власником Cessna Skyhawk 1958 року випуску, аж поки з ним не почали коїтись дивні речі — біло-червоний одномоторний літак регулярно зникає з аеропорту і повертається за деякий час в кращому, аніж був стані.

Хонг вже давно не літає, однак під час святкування свого 75-річчя 27 липня вирішив навідати свого “старого друга” в муніципальному аеропорту Корона. До подиву чоловіка, літака на місці не було.

“Я заплутався і початково подумав, що припаркував його деінде, або ж менеджер аеропорту його перемістив”, — згадує Хонг, який був розгубленим настільки, що навіть сумнівався, чи варто звернутись до поліції.

Завдяки сайту Flight Aware, який відстежує рейси, Хонгу вдалось з’ясувати, що літак щонайменше двічі пролітав над Південною Каліфорнією під керуванням невідомого пілота — протягом 51 хвилини 27 липня поблизу Палм-Спрінгс і 22 хвилини 28 липня з округу Ріверсайд у напрямку Ла-Верна. Хонг звернувся до поліції й подумки попрощався зі своєю власністю, однак за два дні літак знайшли в аеропорту Брекетт-Філд.

Каліфорнієць, радіючи своїй удачі, забрав акумулятор, закрив літак і повернувся додому в сподіваннях, що завести транспорт у злодіїв тепер не буде можливості. Уявіть емоції чоловіка, коли літак знову зник 3 серпня.

Невідомий "злодій" регулярно викрадає літак 75-річного американця — ремонтує і повертає в кращому вигляді
Поліція звітує в соцмережах, що відшукала викрадений в Хонга літак

Хонг знову звернувся до поліції з питаннями, а що ж відбувається? За деякий час йому подзвонили з іншого управління і повідомили, що тепер літак знаходиться в аеропорту Долини Сан-Габріель. Коли чоловік прибув на місце, його розгубленість лише посилилась:

“Я знайшов його з акумулятором”, — розповідає Хонг.

Також у літаку знаходилась абсолютно нова гарнітура, тож таємничий викрадач витратив сотні доларів, аби підняти літак у повітря. Хонг припускає, що це дуже досвідчений пілот, який не просто літає, а має усі необхідні навички та інструменти для заміни деталей.

Невідомо, чим займається поліція, однак місцеві інспектори так і не наблизились до розгадки цих таємничих “викрадень”.

“Цей літак просто постійно зникає раптово”, — каже сержант Роберт Монтаньєс з поліцейського відділку Корони. “Це дуже дивно”.

Викрадення літака для цього регіону само по собі було доволі рідкісним випадком, оскільки, аби взяти заяву Хонга вони використали форму для викрадених авто. Після цих випадків, Cessna Skyhawk викрадали й повертали ще кілька разів. Але ознак, які б вказали на особу викрадача, поліція досі не побачила.

“Немає відео з камер, немає жодних реальних зачіпок щодо того, хто викрав літак”, — каже Монтаньєс.

Хонга ці ситуації дуже спантеличують і він не розуміє мотивації викрадача:

“Хтось вдерся до вашого будинку, вони шукають коштовності чи гроші, так? Але в цьому випадку, яка мета? Це як розбити вікно, а потім поставити нове”.

Чоловік спілкувався з деякими постійними клієнтами аеропортів, де один розповів, що бачив в його літаку жінку віком 40-50 років та зростом 170 см, яка досить дивно себе поводила.

Нині Хонг припаркував Cessna Skyhawk в іншому аеропорту, однак побоюється на ньому літати до того, як проведе ретельний огляд. Ну і власне чергові тимчасові викрадення поки ніхто не скасовував.

Джерело: Dexerto, LA Times

