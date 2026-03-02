Усе-таки ШІ? Актор Кратоса з серіалу God of War порадив "не вірити" першому кадру

Перший кадр серіалу God of War / Amazon

Минулого тижня Amazon представила перший офіційний погляд на головних героїв серіалу God of War, що екранізує популярну серію відеоігор. Утім образи Раяна Херста в ролі Кратоса та Каллума Вінсона в ролі Атрея викликали суперечки в мережі, оскільки кадр нагадував творіння штучного інтелекту чи не надто вдалий косплей.





За кілька днів після цього до обговорення долучився сам Херст, який загадково написав в Instagram:

“Не вірте всьому, що бачите в інтернеті, діти”.

Актор своїми словами лише посилив припущення фанів щодо того, що Amazon використала ШІ, аби показати нових Кратоса та Атрея. А, зважаючи на те, що компанія не вперше потрапляє в скандали із експериментами з технологією для своїх шоу (згадайте помилкові підсумки “Фолаут” або нові постери Бонда), вони наближаються до факту, а не ймовірності.

Можна також припустити, що серіал God of War зазнає “візуального виправлення” від Sony, як це було у випадку фільмів про “Їжака Соніка”. Для тих, хто не в курсі: початковий дизайн стрічки так само викликав бурхливу реакцію в інтернеті і його згодом підкоригували. Зміни пішли на користь, зважаючи на подальші оцінки та касові збори в сотні мільйонів доларів.





Херст не є новачком у франшизі, у грі God of War Ragnarok він колись зіграв Тора. Згідно з описом персонажа, Кратос вчитиме сина бути “кращим богом”, а той натомість навчить батька бути “кращою людиною”.

“10-річний Атрей у втіленні Каллума Вінсона виріс у віддаленій лісовій хатині, ізольований від решти світу, і майже повністю виховувався своєю матір’ю Фей. Він досвідчений лучник, любить тварин і цікавиться тим, що знаходиться за межами його дому. Після смерті матері Атрей залишається з холодним, відстороненим батьком, якого ледве знає. Тим не менш, хлопчик прагне схвалення Кратоса і відчайдушно хоче довести, що він достатньо сильний, щоб вижити в суворому та небезпечному світі”, — з офіційного синопсиса.

Серед решти акторського складу з’являються Тереза ​​Палмер, Макс Паркер, Олафур Даррі Олафссон та Менді Патінкін у ролях Сіф, Геймдалля, Тора та Одіна відповідно. Також Amazon повернула Аластера Дункана до ролі Міміра і залучила новачків Денні Вудберна в ролі Брока та Джеффа Гулку в ролі Сіндрі. Зірка “Дедпула” Ед Скрейн втілить на екрані Бальдра.

Зйомки серіалу God of War наразі тривають у Ванкувері, ними керує шоуранер “Зоряного шляху” Рональд Д. Мур, який замінив Рейфа Джадкінса після перезапуску розробки. Ветеран “Сьогуна” та “Хлопаків” Фредерік Той залучений до режисури перших двох епізодів. Дата виходу поки невідома, але в роботі нібито одразу два сезони.

Геймдиректор гри Корі Барлог бере активну участь в проєкті. Ця новина має заспокоїти фанів, які надто переймались тим, що Мур далекий від відеоігор і востаннє грав аж у 1980 році. Раніше шоуранер розповідав, що під час роботи над серіалом він спробував опанувати пригодницький бойовик, але закинув його, оскільки швидкий геймплей виявився для нього складним.

Тим часом останні чутки свідчать, що наступна гра God of War від Santa Monica, зосередиться на Фей.

