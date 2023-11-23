NFT каменя, продане за $200 000, повертає криптовалюту до тенденції FOMO — страху, пропустити щось важливе

Цього місяця NFT Pet-Rock (зображення каменя) було продано за еквівалент понад $200 000.

Тим часом капіталізація мемної монети Pepe (з зображенням мультяшної жаби) подвоїлась за кілька тижнів, і навіть ціна токена FTT, створеного збанкрутілою FTX, зросла за останній місяць втричі — у надії, що криптобіржа Сема Бенкмана-Фріда постане з мертвих.

Куди не глянеш — усюди ознаки того, що тенденція FOMO (англ. fear of missing out — страху пропустити щось важливе) потроху повертається в криптогалузь.

Останнє зростання «‎цифрового мотлоху», як висловився Bloomberg, стартувало після майже дворічної криптозими, коли вартість тисяч сумнівних криптопроєктів впала (у деяких випадках до нуля). Агресивні дії Комісії з цінних паперів і бірж позначили деякі цифрові монети як незаконні та відштовхнули багатьох від криптовалюти. Тепер виявляється, що «‎очищення» було лише тимчасовим.

«Оскільки ціни зростають, інвестори вважають, що їм потрібно увійти у справу», — каже Кемпбелл Гарві, професор фінансів Університету Дьюка. «Багато хто порушить правило номер один щодо інвестицій: розумійте, у що ви інвестуєте. Багато хто також порушить правило номер два: поставивши свої гроші у недиверсифікованій ставці на один токен».

Соціальні мережі знову рясніють публікаціями, які рекламують мемні монети. Один з таких — Memecoin — був створений на початку року та різко зріс у ціні цього місяця. Його короткий офіційний документ, де застереження займають приблизно стільки ж місця, скільки пояснення, зазначає, що токен «не має функцій, корисності та внутрішньої цінності, не дає обіцянок чи очікувань будь-якого фінансового прибутку, відсотків чи дивідендів».

«Я гарантую, що буде ще один цикл ажіотажу щодо альтернативних монет, і більше людей постраждають», — сказав Корі Кліппстен, виконавчий директор постачальника послуг біткойну Swan.

Статичні зображення каменів, прив’язаних до блокчейнів Ethereum і Bitcoin, знову продаються за неймовірними цінами. Bitcoin Rock #75 нещодавно продали майже за три біткоїни, або приблизно за $112 900. Колекція, як і багато інших, утримується невеликою групою людей. І, як і більшість колекцій NFT, камені не дуже ліквідні. Тим часом низка проєктів проводить продаж NFT всередині цифрових територій ігор — навіть попри те, що багато учасників проєктів попереднього покоління обпеклися.

«Важливо відзначити поточну атмосферу, яку можна назвати мініринком биків», — сказала Сара Гергелас, аналітик дослідницької компанії DappRadar. «Це середовище наповнило простір NFT новою хвилею ентузіазму та спекулятивних інвестицій, які іноді можуть завищити ціни на проєкти, які інакше могли б мати обмежену довгострокову цінність».

TG Casino, яке спеціалізується на пропозиції анонімних криптовалютних азартних ігор у Telegram, зібрало понад $2 мільйони у рамках попереднього продажу токенів.

Серед шаленого напливу останніх «гарячих» токенів деякі покупці в кінцевому підсумку потрапляють до шахраїв, коли творці монети зникають разом із ліквідністю. За даними аудитора з безпеки блокчейнів Hacken.io, у третьому кварталі на «rug pull» Тактика шахраїв, яка створює ажіотаж навколо нового криптовалютного проєкту, залучаючи трейдерів, які потім раптово вилучають кошти. припадало 65,1% усіх типів атак у криптовалюті.

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