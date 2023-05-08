«Нічний агент‎» на Netflix ‎тепер можна подивитися з українським дубляжем — шпигунський бойовик входить у топ-5 найпопулярніших шоу на платформі

Шпигунський бойовик «Нічний агент‎» / The Night Agent — один з найпомітніших оригінальних серіалів Netflix першої половини 2023 року — відучора має українську аудіодоріжку, тож маєте можливість надолужити та насолодитися шоу, якщо раніше відклали чи пропустили прем’єру,

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Netflix продовжує активно співпрацювати з українськими студіями та акторами дубляжу щодо локалізації власного контенту (фільми та серіали) попри війну, але в окремих випадках переклад (субтитри чи повноцінний дубляж) з’являється не відразу (в день прем’єри), а дещо пізніше, що загалом також непогано (забагато українського контенту не буває). «Нічний агент‎» є саме таким випадком — його прем’єра на Netflix відбулася 23 березня, а дубляж підвезли лише вчора.

За перші 28 днів глядачі провели за переглядом серіалу «Нічний агент‎» 627 млн годин — це п’ятий кращий результат серед англомовних серіалів Netflix. І наразі серіал Шона Раяна займає сьому сходинку в регіональному українському топі найпопулярніших шоу Netflix цього тижня.

Серіал «Нічний агент» заснований на бестселері Метью Квірка та розповідає про співробітника ФБР Пітера Сазерленда, який розслідує змову у Білому домі. Netflix вже замовив другий сезон (на 7-й день після виходу першого), який має вийти 2024 року.

Трейлер

Фрагмент перекладу українською