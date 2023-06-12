Нідерланди заборонять китайським студентам відвідувати університетські програми, пов’язані з обороною та напівпровідниками

Уряд Нідерландів розробляє законодавство, яке закриє доступ студентам з Китаю до університетських програм з «‎чутливих» технологій, повідомляє Bloomberg.

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Ймовірно, формулювання документа уникатиме конкретної згадки Китаю, але його головна мета полягає в тому, щоб студенти цієї азійської країни під час навчання не отримали доступу до конфіденційних матеріалів, пов’язаних з обороною та напівпровідниками.

Це черговий «‎удар» країни у війні чипів – на початку року уряд Нідерландів погодився приєднатися до зусиль США щодо подальшого обмеження експорту напівпровідникових технологій до Китаю та розпочав розслідування поглинання місцевого виробника чипів Nowi китайською компанією Nexperia.

Міністерство освіти Нідерландів підтвердило, що працює над заходами щодо запровадження обов’язкової перевірки студентів у «‎чутливих» сферах, хоча зазначило, що «‎будь-які заходи будуть нейтральними й не будуть спрямовані на якусь конкретну країну».

Нещодавній звіт голландської розвідки показав, що Китай «становить найбільшу загрозу» економічній безпеці країни, а також підпорядковує собі місцеві високотехнологічні компанії та установи шляхом «корпоративних поглинань, академічної співпраці, а також здійснюючи незаконне (цифрове) шпигунство, таємні інвестиції та незаконний експорт».

Раніше цього року ASML Holding NV, важливий представник світової напівпровідникової промисловості, звинуватив колишнього співробітника з Китаю в крадіжці конфіденційної інформації та нині проводить розслідування інциденту.

Нідерланди, одне з провідних світових джерел обладнання та досвіду, необхідного для виробництва передових напівпровідників, стикаються зі зростаючим тиском з боку Вашингтона, який хоче створити глобальну блокаду для Китаю. Однак країна, здається, знайшла золоту середину у цій боротьбі за головний ланцюг постачання мікросхем – нідерландські заходи щодо розширення обмежень на експорт напівпровідникових технологій не зовсім відповідають заходам, прийнятим адміністрацією Байдена минулого року.

Згідно з нещодавнім звітом The Wall Street Journal, кількість студентських віз США, виданих громадянам Китаю, впала більш ніж на 50% у першій половині 2022 року порівняно з «‎доковідним» рівнем через напружені політичні відносини. А Financial Times повідомляє, що уряд Нідерландів планує перевіряти іноземних студентів з Китаю через потенційні ризики для національної безпеки.

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Нідерландські виші наразі самостійно приймають рішення щодо заявок на вступ іноземних студентів і дослідників, які подають заявки на програми «чутливих‎» технологій. У 2022 році до уряду надійшло 89 запитів від вишів: 52 стосувалися Китаю, 21 – росії й 16 – ірану.