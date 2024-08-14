Німеччина видала ордер на арешт у справі про підрив «Північного потоку» — шукають українця Володимира З.

Окрім Володимира З. підозрюють ще двох громадян України, які, згідно з матеріалами справи, діяли як водолази й прикріплювали вибухівку до газопроводів.

Прокуратура Німеччини видала перший ордер на арешт у справі про підрив «Північного потоку» — розшукують українця, якого в документах, згадують як Володимира З. (згідно з матеріалами німецьких видань, на які посилається Бабель).

Слідчі припускають, що Володимир З. останнім часом проживав у місті поблизу Варшави, і вже зверталися до польської влади з європейським ордером на арешт, однак затримати підозрюваного у визначений правилами термін у 60 днів не вдалось.

Окрім Володимира З. у справі фігурують ще два українці — Євген та Світлана У., які, ймовірно, діяли як водолази та прикріплювали вибухівку до газопроводів. Усі троє подорожували Балтійським морем на німецькій вітрильній яхті «Андромеда» у вересні 2022 року.

Сам Володимир З. під час телефонної розмови з журналістами заперечив свою причетність до атаки на «Північний потік».

Ордер на арешт, ймовірно, видали після допиту водія фургона, який бачили на німецькому острові Рюгені в Мекленбурзі-Передній Померанії. Ймовірно, авто використовували для перевезення водолазного обладнання — водій підвозив українців і нібито впізнав на знімках Володимира З.

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Двоє чоловіків та жінка подорожували на яхті «Андромеда» у вересні 2022 року — вони вирушили з Ростока і зупинялися на Рюгені, данському острові Крістіансо, у Сандгамні у Швеції та в Колобжегу в Польщі. Один з моряків запевняв, що чув, як екіпаж розмовляє українською мовою. Польські правоохоронці зупиняли яхту і провели перевірку, що довела «суто туристичну мету поїздки».

Євген та Світлана У. дуже активні в соцмережах та активно допомагають ЗСУ. Жінка, яка нині живе в Києві, в телефонній розмові заявила, що нічого не знає про атаки на газопроводи й в той час перебувала у відпустці в Болгарії.

Нагадаємо, що вибухи в трубопроводах «Північний потік — 1» та «Північний потік — 2», які спричинили масові витоки газу, сталися 26 вересня 2022 року. Уряди США, Великої Британії і ЄС заявили про цілеспрямовану диверсію, а Росія говорила про зацікавленість у вибухах з боку США та союзників і збиралась законсервувати «Північні потоки», бо не планувала ремонтів.

Швеція і Данія відкрили власні розслідування, але зрештою припинили їх. Президент України Володимир Зеленський заперечував причетність України до атаки.