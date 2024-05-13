Німеччина заборонила продаж смартфонів Motorola та деяких пристроїв Lenovo

Окружний суд Німеччини прийняв рішення про повну заборону продажу пристроїв Lenovo та її дочірнього підрозділу Motorola в країні. Компанії Motorola тепер заборонено продавати всі свої телефони, які мають модуль WWAN (Wireless Wide Area Network), призначений для забезпечення мобільного доступу до Інтернету через стільникові мережі. Це означає, що фактично всі телефони Moto, включно з останньою лінійкою Edge 50, не можна буде придбати в Німеччині.

Німецький сайт Motorola вже видалив будь-які сліди смартфонів і наразі продає лише кілька аксесуарів. Тим часом на німецькому сайті Lenovo зазначено, що деякі конфігурації ноутбуків з підтримкою мобільного зв’язку будуть доступні лише до закінчення запасів.

Заборона на продаж пристроїв Lenovo та Motorola в Німеччині настала після того, як Lenovo було визнано винною в порушенні патентів, розроблених американською технологічною компанією InterDigital. На початку травня InterDigital отримала судову заборону проти Lenovo в Німеччині, а 8 травня Мюнхенський суд тимчасово примусово застосував заборону на продаж пристроїв останньої. Повідомляється, що Lenovo має намір оскаржити рішення суду, стверджуючи, що умови InterDigital є несправедливими, незважаючи на це рішення.

Раніше Німеччина забороняла продаж пристроїв OPPO та OnePlus у країні після патентної суперечки з Nokia. Пізніше компанії відновили роботу в країні після підписання міжнародної угоди про патентне ліцензування з Nokia.

Джерело: androidauthority

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