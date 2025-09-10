Новини Ігри 10.09.2025 comment views icon

Nintendo забороняє всі RPG: компанія запатентувала виклик створінь для бою

author avatar

Маргарита Юзяк

Авторка новин

Персонаж з Palworld / Маріо з Nintendo

Nintendo вийшла на “тропу” всіх RPG — японська компанія запатентувала банальну і популярну механіку виклику створінь для бою. Так, виявляться це можливо.

Незадовго після того, як Nintendo розгромила продавця MIG Switch, компанія отримала в США новий патент на базову механіку виклику персонажів у відеоіграх і бою з ними. Вони подали його в березні 2023 року, і от 2 вересня офіційно затвердили. Історія набула особливої ваги на тлі судової справи проти Pocketpair — студії, що створила екшен-пригоду Palworld. Причина прагнення отримати патент схоже в тому, що Palworld місцями нагадує Pokémon: має сферу для ловлі (Pal Sphere), виклик істот для бою, катання на них тощо. Хоча механіки поширені серед купи RPG — це не завадило Nintendo судитися з Pocketpair.

У документі йдеться про виклик “другорядного персонажа” у віртуальному просторі, щоб він автоматично чи за командами гравця бився з ворогами. Фанати Pokémon користуються цією механікою ще з 1996-го, але наразі наміри Nintendo набагато ширші. Патент стосується не лише Palworld, а й великої кількості ігор, які вже мають цю механіку, а також майбутніх релізів.

Фактично під прицілом опиняється купа хітів: у FromSoftware (Elden Ring) можна викликати NPC чи друзів на босів, в Persona й Shin Megami Tensei вся суть у виклику демонів. Крім того, в серії Diablo некроманти командують арміями скелетів, а друїди — тваринами. І це тільки верхівка айсберга. Що найабсурдніше — патент пройшов у США без жодних заперечень. Формулювання в документі настільки загальні, що сюди можна вписати будь-яку гру з напарниками чи викликаними істотами.

Така історія відкриває двері для великих змін. Цілком можливо, що деякі ігрові компанії також почнуть “загрібати” патенти собі. У певний момент фірми, які втрачають популярність, можуть надати пріоритет монетизації патентів. Все для того, щоб отримувати кошти прямо або передавати свої патенти третім сторонам.

Nintendo поки що воює з Palworld у Японії, але тепер ризики з’явилися й у США. Навіть якщо компанія не “кине” патент у хід прямо зараз, сама його наявність може зупинити дрібні студії чи інді-розробників від експериментів. А для індустрії, де виклик напарників і монстрів став буденністю, це може обернутися новою хвилею судових баталій.

Джерело: Games Fray

