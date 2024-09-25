Новини Ігри 25.09.2024 о 09:09 comment views icon

Palworld доступна на PlayStation 5 вже сьогодні — трейлер запуску

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Андрій Русанов

Автор сайту

Palworld доступна на PlayStation 5 вже сьогодні — трейлер запуску

Попри судовий позов Nintendo, Palworld вийшла на PS5, гра буде доступною відсьогодні. Новина була оприлюднена на останньому PlayStation State of Play.

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У трейлері тренер та її pals йдуть до підземелля, де вступають в бій з супротивниками. Вона демонструє унікальний перк — ракетну установку.

Palworld, гра на виживання у відкритому світі з монстрами-вихованцями, схожими на покемонів, вже досить давно доступна ПК та Xbox Series X, але навряд колись з’явиться на Switch.

Про процес з Nintendo не такий вже однозначний. Попри очевидну схожість двох світів, такі патенти, як, скажімо, викидання Pokeball у відкритому світі, здаються дещо натягнутими. Навряд юридичні питання вирішаться швидко, все може затягнутися на роки. А тим часом гра від Pocketpair вже встигла стати вірусною у світі.

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Джерело: GamesRadar

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