Нова книга Стіва Джобса — з промовами, інтерв’ю, особистим листуванням та фото — доступна для безплатного завантаження

Проєкт Архів Стіва Джобса опублікував нову книгу засновника Apple. «Make Something Wonderful» — це інтимний погляд на життя Стіва Джобса його власними словами — з промовами, інтерв’ю, фотографіями.

Засновник Apple Стів Джобс пішов з життя у 2011 році після тривалої хвороби, однак і зараз його особистість продовжує надихати людей. З роздумами Джобса відтепер можна ознайомитись в електронній колекції його особистого листування, промов та інтерв’ю. За словами Лорен Пауелл Джобс, вдови Стіва, – це щось середнє між посмертними мемуарами та альбомом для нотаток.

«Про нього писали, але це насправді його твори та його робота. Отже, посередника немає», — сказала вона.

Книга отримала назву «Make Something Wonderful: Steve Jobs In His Own Words». Перша частина – це фраза, яку Стів сказав під час внутрішньої зустрічі в Apple невдовзі після запуску першої лінійки продуктів iPhone у 2007 році:

«Я вважаю, що один зі способів висловити свою вдячність людству — це зробити щось чудове й випустити це», — сказав він тоді.

Організація Архів Стіва Джобса, яка нещодавно запустила сайт, присвячений технологічному титану, публікує там книгу із безплатним доступом через спеціальну сторінку, розроблену креативним агентством LoveFrom колишнього головного дизайнера Apple Джоні Айва.

Вебсайт дозволяє читачам переміщатися по змісту книги за допомогою смуги прокручування, позначеної підрозділами. Версія електронної книги також доступна в Apple Books, у бібліотеках-учасниках через програму Libby або через пряме завантаження з архіву.

На сайті вказано, що у книзі викладено погляди Джобса на «його дитинство, запуск Apple та час, проведений у Pixar і NeXT». Контент взято з нотаток і чернеток, які Стів надсилав собі електронною поштою (деякі закінчуються словами «надіслано з мого iPad»), а також уривків із листів і промов, інтерв’ю та фотографій. Наприклад, на обкладинці розміщена фотографія Polaroid, яка показує молодого Стіва Джобса у смокінгу з краваткою-метеликом, яка трохи з’їхала на бік.

Стів Джобс був технологічним революціонером у Кремнієвій долині, який допоміг сформувати спосіб використання сучасних технологій у світі, повернувши Apple з межі банкрутства та зробивши її першою американською компанією, яка досягла ринкової капіталізації в 1 трильйон доларів, а згодом перевищила 2 трильйони доларів. Під керівництвом Джобса Apple започаткувала кишенькові переносні пристрої, як-от iPod та iPhone, які змінили спосіб, у який світ слухає музику, переглядає вебсторінки та спілкується; також він запровадив технологію сенсорного екрана, яку можна побачити в iPhone та iPad. У 2010 році MarketWatch назвав Джобса генеральним директором десятиліття.