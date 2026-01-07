Серіал "Розкрадачка гробниць" додав зірок "Гаррі Поттера" і "Чужого": Ріплі стане лиходійкою, а старший Малфой подобрішає

Сігурні Вівер та Джейсон Айзекс / Depositphotos, Warner Bros.

Сігурні Вівер та Джейсон Айзекс поповнили акторський складу серіалу “Розкрадачка гробниць”, склавши компанію новій Ларі Крофт Софі Тернер.

Згідно з оголошенням Prime Video, колишня Ріплі з “Чужого” перетвориться на лиходійку і зіграє таємничу жінку, яка прагне використати таланти Лари; тоді як Джейсон Айзекс, відомий роллю Луціуса Малфоя в “Гаррі Поттері”, втілить на екрані дядька Крофт Атласа де Морнея.

New cast confirmed for upcoming Prime Video Tomb Raider series including Sigourney Weaver, Jason Isaacs, and more. As previously announced, the Prime Video series stars Sophie Turner as Lara Croft, led by Phoebe Waller-Bridge serving as creator, writer, executive producer and… pic.twitter.com/1arAH3jOnf — Amazon MGM Studios (@AmazonMGMStudio) January 6, 2026

Серед інших оновлень акторського складу: Мартін Бобб-Семпл в ролі технічно підкованого друга Лари, Джеймса “Зіпа” Вітмена, Білл Патерсон грає дворецького родини Крофт Вінстона Сміта, Селія Імрі — голову Британського музею Франсін, а Патерсон Джозеф — високопоставленого урядовця Томаса Ворнера; також до серіалу приєдналися Саша Лусс (у ролі Саші), Джон Хефферман (у ролі Девіда), Август Вітгенштейн (у ролі Лукаса), Джульєтт Мотамед (у ролі Джорджії) та Джек Беннон (у ролі Джеррі).

Атлас де Морней, певно є найцікавішим доповненням в цьому переліку, оскільки про нього згадували лише в іграх Rise of the Tomb Raider 2015 року та Shadow of the Tomb Raider 2018 року. Персонаж частіше фігурував у 7-му випуску перезавантаженої серії “Розкрадачки гробниць” від Dark Horse Comics, тож ми отримали потенційний натяк на те, де сценаристка Фібі Воллер-Брідж черпала своє натхнення. Вона, нагадаємо, також виступить шоуранеркою серіалу разом із Чедом Ходжем, тоді як до режисури залучили Джонатана Ван Туллекена з “Сьогуна”.

“У “Розкрадачці гробниць” є безліч культових персонажів. Дуже рада, що змогла перенести на екран деяких улюбленців фанів, а також представити кількох нових бешкетників”, – заявила Воллер-Брідж. “Цей акторський склад перевершив мої найсміливіші мрії!”.

Офіційно про обрання Тернер на роль Крофт оголосили лише у вересні 2025 року, до того акторка час від часу підживлювала чутки, серед іншого опублікувавши фото “прокачаної” для шоу фігури в Instagram. Раніше персонажку на екрані втілювали Анджеліна Джолі (2001 і 2003 роки) та Алісія Вікандер (з 2018 року), тоді як Гейлі Етвелл подарувала їй свій голос в анімаційному серіалі Netflix.

За повідомленнями Variety, зйомки серіалу “Розкрадачка гробниць” мають стартувати вже цього місяця, дата виходу поки невідома.

