"Думаю, що готова": Софі Тернер рік "жила на тренажерах", щоб набути форм Лари Крофт

Катерина Даньшина

"Думаю, що готова": Софі Тернер рік "жила на тренажерах", щоб набути форм Лари Крофт
Софі Тернер / Depositphotos

Зірка “Гри престолів” Софі Тернер, яка виступить новою Ларою Крофт в серіалі “Розкрадачка гробниць”, розповіла про інтенсивну підготовку до ролі, що серед іншого включала рік безперервних фізичних тренувань.

“Не можу багато розказати, але моя підготовка почалась в лютому [2025]. Скоро буде рік, як я тренуюсь. Зйомки почнуться в січні [2026]”, — каже акторка в коментарі ScreenRant. “Я схвильована, але думаю, що готова. З нетерпінням чекаю, коли світ побачить, що ми зробимо з Ларою та “Розкрадачкою гробниць”. Думаю, це буде щось особливе”.

Невідомо, в якій формі Тернер перебуває конкретно зараз, однак фото, опубліковане в її соцмережах ще у травні, показало суттєві зміни: принаймні рельєфний прес та біцепси були на місці.

Лара Крофт дебютувала у світі відеоігор 1996 року. Харизматична археологиня-аристократка підкорює загублені міста, розгадує таємниці древніх храмів та майстерно ухиляється від смертельних пасток. Раніше персонажку на екрані втілювали Анджеліна Джолі (2001 і 2003 роки) та Алісія Вікандер (з 2018 року), тоді як Гейлі Етвелл подарувала їй свій голос в анімаційному серіалі Netflix.

Зйомки нового серіалу Amazon мають стартувати 19 січня, а днями компанія оголосила розширений акторський склад, який серед інших включав зірок “Чужого” та “Гаррі Поттера”: екс-Ріплі Сігурні Вівер нібито зіграє лиходійку і таємничу жінку, яка прагне використати таланти Лари; тоді як Джейсон Айзекс, відомий роллю Луціуса Малфоя, втілить на екрані дядька Крофт Атласа де Морнея. Останній з’являвся у відеоіграх як другорядний персонаж, який намагається захопити сімейний маєток Крофт після зникнення матері Лари.

Сценарій до “Розкрадачки гробниць” написала Фібі Воллер-Брідж, яка також виступає співшоуранеркою разом із Чедом Ходжем.

“Нечасто трапляється шоу такого масштабу з персонажем, якого ти любив з дитинства. Усі шалено захоплені Ларою і всі такі ж неймовірні, сміливі та веселі, як і вона. Діставайте свої артефакти… Крофт іде…”, — говорила Воллер-Брідж на момент оголошення шоу.

Нагадаємо, що раніше Тернер заявила, що була єдиною акторкою “Гри престолів”, яку вдовольнив фінал, а також розповідала про “огидну” інтимну сцену з “братом по Грі престолів” в новому горорі.

