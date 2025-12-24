Нова "настолка" The Witcher зібрала $12 млн на Gamefound і отримає наративний застосунок з озвучкою 7 мовами

Наративний додаток з The Witcher: Legacy

Настільна гра The Witcher: Legacy майже за місяць зібрала $12,3 млн на Gamefound відкрила всі додаткові цілі кампанії. Один із головних бонусів — безплатний наративний застосунок з повною озвучкою сімома мовами.

Кампанія тривала протягом листопада-грудня, яку встигли підтримати понад 25 тисяч спонсорів. У підсумку донатери перевищили результат на 10 453,81% від початкової цілі у €100 тисяч. ICV2 стверджує, що це найбільша кампанія Gamefound цього року й одна з найбільших за всю історію платформи.

Після того як проєкт зібрав $12,3, розробники оголосили про наративний застосунок для сюжетної кампанії. У ньому прописали історії на 300 000 слів з озвучкою польською, англійською, німецькою, французькою, італійською, іспанською та чеською мовами. Його можна буде використовувати разом із ігровими книгами з “настолки” або замість них. Хоча платформа не замінює ці додатки до основної гри. Він вийде на iOS та Android і буде безплатним для гравців.

“Це буде останній пункт, який ви побачите в розділі “Розширені цілі”, — кажуть організатори.

The Witcher: Legacy — третя настільна гра у франшизі від CD Projekt RED та Go On Board. Раніше студії випустили “Відьмак: Старий світ” у 2023 році та “Відьмак: Шлях призначення” у вересні цього року. А от вихід “Спадщини” запланований на 2027 рік, а ті, хто долучився до краудфандингової кампанії отримають бонуси.

Гра пропонує довгу сюжетну кампанію з мініатюрами, яку можна проходити соло або в компанії до 4-х гравців. Події розгортаються в ранній період історії Континенту, а саме після нападу на Каер-Морен, коли вижили лише кілька відьмаків Школи Вовка. Гравці подорожують Північними Королівствами, полюють на монстрів і приймають рішення, що впливають на подальші сесії.

Під час краудфандингової кампанії розробники поступово відкривали нові цілі для The Witcher: Legacy: додатковий контент, мініатюри, заклинання, оновлення компонентів і фізичні бонуси для гри. Чим більше зібраних коштів — тим більше контенту отримає фінальна версія “настолки”. І фанатам вдалося відкрити всі запропоновані бонуси.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Джерело: ICV2