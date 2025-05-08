«Нова Пошта» і Prostor відкрили вакансії директорів з ШІ — зарплата може сягати $10 000

Нова пошта / Depositphotos

На хвилі штучного інтелекту в Україні з’явилась нова топпосада — директор з ШІ. Подібні вакансії, згідно з Forbes, вже відкрили Prostor, Nova («Нова пошта») і агрохолдинг МХП.

За розрахунками експертів, зарплата для такої вакансії може стартувати від $6000.

«Якщо у компанії є бюджет на цю позицію від $6000, то вакансію можна закрити за два-три місяці», – каже керівна партнерка рекрутингової компанії Talando Таїсія Млюзан в інтерв’ю Forbes, уточнюючи, що конкретно в «Нової пошти» бюджет на таку вакансію може перевищувати $10 000. «Вони готові наймати іноземців на C-level».

В описах вакансій Prostor і Nova вказують, що шукають фахівця з досвідом 3+ роки у сфері машинного навчання, аналізу даних або штучного інтелекту.

Очевидно, що одним директором компанії не обійдуться, тож потрібно буде проводити додаткові найми для команди. Зі слів директора департаменту розширеної аналітики консалтингової компанії RBC Group Ігоря Філіпенка, мінімальний відділ з 3-х осіб може вимагати бюджету щонайменше €100 000 на рік.

Тенденція з найму ШІ-директорів шириться по всьому світу. Останній звіт AWS У дослідженні взяли участь 3739 ІТ-керівників з 9 країн, включаючи Німеччину, США та Японію. показав, що понад 45% опитаних ІТ-керівників планують зробити штучний інтелект своїм пріоритетом в цьому році, при цьому у 60% компаній вже є директор з ШІ (CAIO), а 26% планують додати таку посаду до 2026-го.

За кордоном директори з ШІ відповідають за координацію стратегії впровадження технології у відділах. Хоча подібні структуровані плани є лише в 14% опитаних компаній (очікується, що до 2026 року цей показник сягне 76%). Загалом 90% компаній тим чи іншим чином експериментують з ШІ. З цікавого: такі бізнеси, як Amazon і Airbnb, вже запросили експертів зі штучного інтелекту у свої ради директорів.

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Серед причин проблем з провадженням ШІ компанії виділяють нестачу кваліфікованих фахівців (55%), великі витрати (48%) та проблеми з самими моделями штучного інтелекту, на кшталт галюцинацій (40%). Водночас 92% планують активізувати найм фахівців ШІ різних рівнів вже у 2025 році.