«Нова пошта» збільшила тарифи на доставку посилок по Україні (+10-20 грн)

З 1 жовтня «Нова пошта» підвищила тарифи на свої послуги — змінилась зокрема вартість доставки посилок, документів та вантажів вагою у понад 30 кг.
Загалом ціни зросли на 10-20 грн і торкнулися як доставки посилок по Україні, так і в межах міста.
Нові тарифи для доставки по Україні
- Посилки до 2 кг — 80 грн (раніше 70 грн)
- Посилки до 10 кг — 110 грн (раніше 100 грн)
- Посилки до 30 кг — 160 грн (раніше 140 грн)
Нові тарифи для доставки в межах міста
- Посилки до 2 кг — 60 грн (раніше 50 грн)
- Посилки до 10 кг — 90 грн (раніше 80 грн)
- Посилки до 30 кг — 140 грн (раніше 120 грн)
Решта послуг (документи та вантажі 30+ кг)
- Вартість відправлення документів – 65 грн
- Вантажі понад 30 кг: між відділеннями по місту доведеться доплатити 50 копійок за кожен додатковий кг, а між відділеннями по Україні – по гривні за кг.
Пресслужба Нової пошти зазначає в коментарі, що деякі платежі натомість скасовані (зокрема комісія за оголошену вартість під час повернення посилок), тоді як безплатні опції (переадресація по Україні, пакування у фірмові пакети 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг та конверти для документів, а також повернення посилки від покупця продавцю у разі, якщо товар не підійшов) будуть такими й надалі.
«За час великої війни в Україні зросли ціни на енергоносії, які становлять суттєву частку у собівартості наших послуг, а також на інші речі. Так, споживчі ціни зросли на 7,5%, а рівень інфляції становить 8,2%. Оновлюючи тарифи, ми водночас впроваджуємо нові технології та покращуємо надання послуг», — зазначається у релізі.
Зазначимо, що власні цінові зміни запровадила і «Укрпошта»: так, з 1 жовтня, зросла вартість знаків поштової оплати (поштових марок, маркованих конвертів і карток) — відтепер вони продаватимуться з урахуванням ПДВ за ставкою 20%.
З 1 жовтня в Україні діють ліміти на P2P-перекази — до 150 000 грн на місяць та з винятками для волонтерів
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