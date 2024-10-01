«Нова пошта» збільшила тарифи на доставку посилок по Україні (+10-20 грн)

З 1 жовтня «Нова пошта» підвищила тарифи на свої послуги — змінилась зокрема вартість доставки посилок, документів та вантажів вагою у понад 30 кг.

Загалом ціни зросли на 10-20 грн і торкнулися як доставки посилок по Україні, так і в межах міста.

Нові тарифи для доставки по Україні

Посилки до 2 кг — 80 грн (раніше 70 грн)

Посилки до 10 кг — 110 грн (раніше 100 грн)

Посилки до 30 кг — 160 грн (раніше 140 грн)

Нові тарифи для доставки в межах міста

Посилки до 2 кг — 60 грн (раніше 50 грн)

Посилки до 10 кг — 90 грн (раніше 80 грн)

Посилки до 30 кг — 140 грн (раніше 120 грн)

Решта послуг (документи та вантажі 30+ кг)

Вартість відправлення документів – 65 грн

Вантажі понад 30 кг: між відділеннями по місту доведеться доплатити 50 копійок за кожен додатковий кг, а між відділеннями по Україні – по гривні за кг.

Пресслужба Нової пошти зазначає в коментарі, що деякі платежі натомість скасовані (зокрема комісія за оголошену вартість під час повернення посилок), тоді як безплатні опції (переадресація по Україні, пакування у фірмові пакети 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг та конверти для документів, а також повернення посилки від покупця продавцю у разі, якщо товар не підійшов) будуть такими й надалі.

«За час великої війни в Україні зросли ціни на енергоносії, які становлять суттєву частку у собівартості наших послуг, а також на інші речі. Так, споживчі ціни зросли на 7,5%, а рівень інфляції становить 8,2%. Оновлюючи тарифи, ми водночас впроваджуємо нові технології та покращуємо надання послуг», — зазначається у релізі.

Зазначимо, що власні цінові зміни запровадила і «Укрпошта»: так, з 1 жовтня, зросла вартість знаків поштової оплати (поштових марок, маркованих конвертів і карток) — відтепер вони продаватимуться з урахуванням ПДВ за ставкою 20%.