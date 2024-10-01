З 1 жовтня в Україні діють ліміти на P2P-перекази — до 150 000 грн на місяць та з винятками для волонтерів

Відсьогодні Нацбанк встановлює обмеження для грошових переказів фізичних осіб з карти на карту, однак з певними винятками.

Як працюватиме обмеження?

Розмір ліміту сягає 150 000 грн на місяць та поширюються виключно на вихідні перекази з картки на картку (P2P, C2С).

Обмеження враховуватиме дії за всіма рахунками, відкритими в одному банку.

Обмеження тимчасове і діятиме протягом пів року.

Ліміту щодо кількості операцій не вводять.

Які винятки передбачені?

У випадку, якщо клієнт підтвердить, що його доходи перевищують суму у 150 000 грн на місяць, цей ліміт на нього не поширюватиметься.

Перекази коштів між власними рахунками клієнта, відкритими в одному банку, перекази юридичних осіб та операції за реквізитами IBAN — не обмежуватимуться.

Ліміти не застосовуватимуть до рахунків волонтерів, які ідентифікували себе такими — для цього передбачено п’ять критеріїв (відповідати потрібно, як мінімум двом).

Яким критеріям мають відповідати волонтери, аби уникнути обмеження?

Фізична особа офіційно зареєстрована як волонтер.

Проведення волонтерських зборів є типовою діяльністю за рахунками фізичної особи.

Фізична особа подала листа від державного органу/військової частини/благодійного фонду щодо співпраці в межах організації збору коштів.

Фізична особа надала інформацію щодо запланованих суми та строків збору коштів із зазначенням мети такого збору та подальшого використання зібраних коштів.

Наявна інформація з відкритих джерел, соціальних мереж та Інтернету підтверджує здійснення фізичною особою волонтерської діяльності та мету волонтерських зборів.

Як зазначав Нацбанк, перекази по рахунках 98% клієнтів українських банків не перевищують визначеного обмеження, тож зміни ніяк «не вплинуть на їхню фінансову активність». Натомість ліміт має допомогти побороти так звані схеми дропів — коли шахраї проводять фінансові операції через картки третіх осіб (загальна сума, яка реалізується через такі операції сягає 200 млрд грн на рік).

За час поки діятиме обмеження Нацбанк планує напрацювати альтернативні рішення для боротьби з шахраями: йдеться зокрема про ухвалення законопроєкту № 11043, що передбачає збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства; а також створення відповідного реєстру порушників для банків.