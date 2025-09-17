Новини Кіно 17.09.2025 comment views icon

Повертаємось до всесвіту "Хлопаків": на Prime Video стартував другий сезон "Покоління Ві" / Gen V, з трьома епізодами

Відсьогодні перші три епізоди другого сезону “Покоління Ві” доступні для перегляду на Prime Video.

“Покоління Ві” — це серіал-спіноф до “Хлопаків”, який оповідає про молодих супергероїв, що навчаються в Університеті Годолкіна. Офіційно, заклад навчає студентів як поводитися зі своїми суперздібностями, а насправді виступає полігоном для удосконалення сироватки “V”.

“Поки решта Америки звикає до залізного кулака Хоумлендера, в Університеті Годолкіна таємничий новий декан пропагує навчальну програму, яка обіцяє зробити студентів сильнішими, ніж будь-коли. Кейт і Сем — відомі герої, тоді як Марі, Джордан та Емма неохоче повертаються до коледжу, обтяжені місяцями втрат. Але вечірками та заняттями важко опікуватися, оскільки між людьми та супергероями назріває війна, як на території кампусу, так і за його межами. Герої дізнаються про секретну програму, яка сягає корінням у заснування Університету і може мати більші наслідки, ніж вони усвідомлюють. Якимось чином Марі є її частиною”, — з офіційного синопсиса другого сезону. 

Головні ролі у серіалі грають Джаз Сінклер (Марі), Дерек Лу (Джордан), Лізз Бродвей (Емма Меєр), Медді Філліпс (Кейт Данлеп) та Аса Джерманн (Сем Ріордан), тоді як Геміш Лінклейтер втілює роль декана.

Наразі другий сезон має оцінку у 89% на Rotten Tomatoes, в першого — 97%. До прикладу, DiscussingFilm пише, що новий сезон “відмінний, оскільки зосереджений на дружбі та прощенні, вшановуючи при цьому трагічну втрату актора”, тоді як Inverse зазначає, що “серіал перейняв погані звички “Хлопаків”, хоча все лишається цікавим для перегляду.

Глядачі чекали на другий сезон “Покоління V” майже два роки. Знімання були призупинені через загибель актора Ченса Пердомо в аварії. Зрештою сценарій переписали без пошуків нового виконавця ролі Андре Андерсона, один з перших трейлерів згадував його відсутність, показуючи стривоженого батька персонажа Полярність (Шона Патріка Томаса).

В другому трейлері нам демонстрували зірок “Хлопаків” з натяком на те, що другий сезон спінофу стане прологом до основного шоу, п’ятий і фінальний сезон якого стартує у 2026 році.

