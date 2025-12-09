З тим самим гумором і жорстокістю: серіал "Хлопаки" анонсував власну відеогру

За мотивами серіалу “Хлопаки” офіційно анонсували гру The Boys: Trigger Warning. У 2026 році нас чекає шутер із фірмовим чорним гумором, кровʼю та абсурдними супергероями, які спробують передати дух шоу.

VR-стелс-екшн офіційно анонсували Sony Pictures Virtual Reality разом із ARVORE Immersive Games. Розробники обіцяють динамічну гру, де геймерів чекає “брудна робота” з ультранасильством проти супергероїв та корпорацій. Візуальний стиль абсурдної чорної комедії впізнається з перших кадрів.

У Trigger Warning головним героєм стане Лукас Косту, який випадково дізнається моторошний секрет корпорації Vought. Звичайна сімейна прогулянка перетворюється на різанину. Гравець вирішає долучитися до “Хлопаків”, щоб проникнути всередину Vought та помститися найхаотичнішим чином.

“Співпраця зі сценаристами та акторами шоу дозволила нам привнести гостроту, гумор і жорстокість, які зробили серіал культовим, з іскрою магії, яку може створити лише ARVORE”, — каже засновник і керівник студії Рікардо Юстус.

У Sony додають, що працюють разом із шоуранерами, аби перенести атмосферу серіалу “Хлопаки” без цензури. Озвучку ключових персонажів частково зберегли з серіалу. До ролей повертаються Лаз Алонсо (Молоко Матері), Дженсен Еклз (Солдат), Колбі Мініф (Ешлі Барретт) та Пі Джей Бірн (Адам Берк).

Проєкт описують як окрему історію у всесвіті, а не переказ подій серіалу. Тобто шанувальникам обіцяють дати шанс прожити роль “Хлопака” особисто, а не спостерігати збоку. Якою вийде гра залишається лише чекати, враховуючи серії провальних ігор за мотивами серіалів або фільмів. Крім того, VR-формат декому може здатися дивним рішенням.

Реліз The Boys: Trigger Warning запланований на 2026 рік, а вартість заявили одразу — $23,99. Гра вийде на PlayStation VR2 та Meta Quest.

Нагадаємо контекст для фанів франшизи. П’ятий сезон “Хлопаків” стартує 8 квітня 2026 року на Prime Video — спочатку покажуть два епізоди, решта виходитиме щотижня. Паралельно розвиваються спін-офи: приквел Vought Rising про 1950-ті та “Хлопаки: Мексика”, над яким працюють Дієго Луна й Гаель Гарсія Берналь. І зараз до всесвіту долучається формат VR-гри.

