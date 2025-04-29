Нові кадри детективу «Ножі наголо 3» від Netflix — Бенуа Блан на стилі і на кладовищі

Netflix оприлюднив новий кадр триквелу детективу «Ножі наголо», який отримав підзаголовок «Прокинься мрець» — Бенуа Блан береться за нову, але ще більш моторошну справу (зважаючи на те, що прем’єра призначена на Гелловін).

На кадрі Блан Денієла Крейґа має дещо інакший вигляд, ніж в попередніх двох фільмах — він постарілий, але тепер більш стильний і носить довше волосся. Персонаж притулився до дерева в задумі десь на кладовищі (досить очікувано, зважаючи на назву фільму), розташованому серед лісу.

Серія «Ножі наголо» стартувала у 2019 році за участі Крейґа, Ани де Армас, Кріса Еванса та ще багатьох зірок першої величини. Фільм мав успішний прокат із заробітками у $312 млн по всьому світу, попри трансляцію в часи пандемії, тож очікувано приніс за собою продовження з підзаголовком «Скляна цибуля». У другому випадку прокат був обмеженим з пріоритетом на покази Netflix, до великого суму виконавця головної ролі, і зібрав всього $13 млн.

Фільм «Прокинься мрець» ще немає офіційного синопсиса, але сценарист Раян Джонсон натякав, що Бенуа Блан візьметься за «найнебезпечнішу справу» у своєму житті. До акторського складу детективу на цей раз долучились Кейлі Спейні («Чужий: Ромул»), Джош О’Коннор («Корона»), Джош Бролін, Міла Куніс, Джеремі Реннер, Керрі Вашингтон та ін.

Раніше Netflix показав кадр з Бланом і персонажем О’Коннора у церкві:

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Джонсон вже втретє взяв на себе режисерську роль і написав сценарій. 17 серпня 2024 року він оприлюднив у своєму Instagram знімок із кладовища з табличкою «Будь ласка, будьте уважні до могил», сигналізуючи про завершення зйомок.

Повноцінний трейлер фільму «Ножі наголо: Прокинься мрець» очікуємо 31 травня — на події Netflix Tudum, тоді як прем’єра попередньо призначена на кінець жовтня 2025 року.