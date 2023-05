Нові кадри з серіалу Fallout від Amazon – на них показали персонажів та номер Сховища

У мережі з’явилися нові кадри фільмування серіалу Amazon за мотивами серії ігор Fallout. Права на постапокаліптичний всесвіт, розроблений Black Isle та Interplay зараз належать Bethesda – Тодд Говард та Джеймс Альтман стали продюсерами шоу разом з Джоселін Магсамбол. Фотографії нагадують ігри Bethesda.

New pics from the set of the Fallout TV series pic.twitter.com/tpndpwEytZ

— Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) May 5, 2023