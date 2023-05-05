Нові кадри з серіалу Fallout від Amazon – на них показали персонажів та номер Сховища

У мережі з’явилися нові кадри фільмування серіалу Amazon за мотивами серії ігор Fallout. Права на постапокаліптичний всесвіт, розроблений Black Isle та Interplay зараз належать Bethesda – Тодд Говард та Джеймс Альтман стали продюсерами шоу разом з Джоселін Магсамбол. Фотографії нагадують ігри Bethesda.

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New pics from the set of the Fallout TV series pic.twitter.com/tpndpwEytZ — Idle Sloth💙💛 (@IdleSloth84_) May 5, 2023

Перше фото знайомить нас з двома персонажами, звичайною людиною та гулем. Гулі – люди, які безпосередньо пережили атомну катастрофу, внаслідок якої вони отримали потворну зовнішність та довге життя. Якщо людина у костюмі мешканця Сховища виглядає органічно, то на гулі він дещо дивує – під час бомбардування гулі залишалися поза Сховищами (втім, як ми знаємо з ігор, Vault-Tec не гарантує нічого). Позаду героїв видно номер Сховища – 33.

На інших кадрах ми бачимо комп’ютер, письмовий стіл та панель управління, виконані у стилі Fallout від Bethesda. Останній кадр демонструє знімальний павільйон, що представляє вхід та інтер’єр Сховища.

На тлі останньої невдачі Amazon з екранізацією класичних вигаданих світів (“Персні влади”) питання викликає якість сценарію. З Fallout приводів для занепокоєння менше: окрім кураторства Bethesda, за перший епізод відповідає Джонатан Нолан, сценарист «Світу Дикого Заходу», низки фільмів брата, режисера Крістофера Нолана та інших картин, а також його дружина Ліза Джой (вони також є продюсерами). В інших епізодах до створення сценарію приєднаються Женева Робертсон-Дворет та Грехем Вагнер. Відомо, що сюжет шоу не пов’язаний із подіями ігор. Головного героя зіграє Волтон Гоггінс.

Дата виходу серіалу та будь-які офіційні матеріали поки що не оприлюднювалися. Знімання стартували влітку 2022 року.

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Джерело: Crast.net