Нові китайські електромобілі поступово захоплюють український ринок та витісняють вживані Nissan Leaf чи Tesla [Інфографіка]

Останнім часом електромобілі користуються великою популярністю серед українців. Так, за 7 місяців 2022 року в Україні було зареєстровано 5914 електромобілів – на 34% більше, ніж за аналогічний період попереднього року. Частка нових електромобілів зросла до 30% від загальної кількості реєстрацій. Минулого року цей показник становив лише 12%. У липні українці придбали рекордні 1730 електромобілів – у 2,3 раза більше, ніж торік (та на 64% більше, ніж у червні).

Разом з тим, інтереси українців поступово змінюються. Якщо раніше українці віддавали перевагу електромобілям Tesla та Nissan, то в останні місяці на перше місце виходять авто китайського виробництва.

Загалом, найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні у липні залишається Nissan Leaf (287 авто). На другому місці опинився електрокар Volkswagen е-Golf (151 шт.), а на третьому місці – Volkswagen ID.4 (132 шт.). До п’ятірки найпопулярніших електромобілів липня в Україні також потрапили Renault Zoe (112 шт.) та Tesla Model 3 (75 шт.).

Разом з тим, якщо розглядати виключно нові електромобілі, то лідером ринку стала модель Volkswagen ID.4, вироблена у Китаї. Її вартість становить від $40 тис. Продаж цього автомобіля розпочався у 2021 році. На відміну від хетчбека Nissan Leaf, Volkswagen ID.4, це нова модель, і це кросовер С-класу. Зазвичай, українці полюбляють кросовери. Продаж автомобілів в такому кузові складають близько 80% від загальної кількості нових автомобілів. Вартість Nissan Leaf становить ті ж самі $40-50 тис.

На другому місці серед найпопулярніших нових електромобілів розмістився ще один китайський автомобіль – Dong Feng X-NV. Це також нова модель і аналог електромобіля Honda Fit. Фактично, Dong Feng X-NV та Honda Fit випускаються на одному заводі. Загалом, у рейтингу продажів нових електромобілів налічується понад 30 китайських брендів.

Продажі електромобілів багато в чому залежать від логістики постачань та пропозиції. Раніше в Україні переважали вживані авто з американського ринку. Але останнім часом зросла вартість логістики та витрати ремонту, який необхідно зробити перед продажем. Тому ціни на вживані американські електромобілі та нові китайські авто приблизно зрівнялися. Проте залишаються питання з обслуговуванням та ремонтом автомобілів в нинішніх умовах воєнного часу.

Тим часом в Європі також спостерігається постійне зростання продажів електромобілів. З 2013 по 2020 рік кількість авто батареями зросла у 20 разів.

Джерело: forbes