Нові красиві рендери Samsung Galaxy S25 Ultra та порівняння з попередником і iPhone16

З кількох джерел відомо, що Samsung зробить Galaxy S25 Ultra більш закругленим. Тепер зміни можна побачити у дуже чіткій та привабливій візуалізації.

Нові зображення та відео демонструють Samsung зробить Galaxy S25 Ultra у новому кольорі та з титановою рамкою. Висока якість майже змушує повірити, ніби це офіційні матеріали.

Візуалізація створена завдяки зусиллям Technizo Concept. Деталі дозволяють роздивитися найдрібніші деталі блоку камер, рознімів, кнопок та решіток динаміків. Навіть якщо S25 Ultra не буде точно таким, відео варте перегляду. Розміри смартфона на цих кадрах становлять 162,8 x 77,6 x 8,2 мм, тобто він на 0,4 мм тонший за Galaxy S24 Ultra. Також попередня інформація приписує новому флагману найлегшу вагу у своєму класі.

Тим часом відомий інформатор Ice Universe порівняв новий та попередній Ultra на фото та у своєму пості в X Twitter.

«S24 Ultra vs S25 Ultra Це найбільш прямий контраст. У S25U відсутня товста й важка металева середня рамка, завдяки чому він здається тоншим і легшим».

Також він показав на зображенні детальне порівняння блоків камер Samsung Galaxy S25 та S25 Ultra.

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«S25 Ultra вже дуже тонкий (8,2 мм), але S25 ще тонший, лише 7,2 мм. Я думаю, що цей S25 точно стане новим фаворитом людей, які люблять маленькі мобільні телефони».

Інсайдер відзначив на 0,2 мм тоншу рамку Galaxy S25 Ultra порівняно з Apple iPhone 16 Pro Max та майже у два рази тонший блок камер корейського флагмана.

Джерела: Wccftech, X

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