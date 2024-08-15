Перший погляд на Samsung Galaxy S25 Ultra від відомого інсайдера

З’явилося зображення передньої частини Samsung Galaxy S25 Ultra. Це перша візуалізація майбутнього флагмана.

Відомо вже багато чуток про лінійку Samsung Galaxy S25. Одна з останніх полягає в тому, що Galaxy S25 Ultra може стати більш скругленим. Надійний інформатор Ice Universe представив перший погляд на смартфон.

Ice Universe опублікував зображення передньої частини Galaxy S25 Ultra. Кути смартфона помітно, але не надто, закруглені. Інформатор також опублікував порівняльне зображення, яке S25 Ultra та S24 Ultra.

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Невідомо, чи це довільний рендер або візуалізація на основі САПР, тому до зображення потрібно ставитися скептично. Так чи інакше інші джерела, ймовірно, невдовзі теж оприлюднять зображення.

Закруглення — велика зміна для Samsung Galaxy S Ultra, які були прямокутними з 2022 року. Також раніше Ice Universe стверджував, що це може бути найтонший смартфон Ultra з часів Galaxy Note 20 Ultra.

За чутками, Galaxy S25 Ultra матиме основну камеру 50 МП з оптичним зумом 3x. Також відомо, що телефон Samsung має таку ж батарею на 5000 мАг та максимальну потужність заряджання 45 Вт. Майже такі ж характеристики були у попереднього покоління, тому не варто очікувати технічної революції.

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Джерело: Android Authority

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