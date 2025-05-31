Нові обмеження на перекази з банківських карток з 1 червня — що зміниться і як підвищити ліміт

З 1 червня 2025 року на українців очікує нове покращення в банківській сфері. На початку літа в Україні зменшуються ліміти на грошові перекази для фізичних осіб. Це стосується як переказів із картки на картку, так і платежів за реквізитами (через IBAN). Таке рішення ухвалили найбільші банки країни, підписавши відповідний меморандум.

Що зміниться з 1 червня?

Тепер клієнти, яких банки вважають «низько» або «середньо» ризиковими, зможуть переказувати не більше 100 тис. грн на місяць. Раніше дозволяли використовувати до 150 тис. грн без обмежень.

Для тих, кого банки вважають «високоризиковими», все залишиться як було — максимум 50 тис. грн на місяць.

Ці обмеження не торкнуться певних категорій власників банківських рахунків:

тих, хто офіційно підтвердив свої доходи (наприклад, отримує зарплату на картку);

волонтерів;

благодійних організацій.

Також банки не обмежуватимуть перекази між власними рахунками клієнтів, якщо вони відкриті в одному й тому ж банку.

А якщо потрібно переказати більше?

У такому випадку банк попросить показати документи, які підтверджують, звідки у пересічного громадянина взялися такі гроші і скільки він заробляє. Інакше — переказ не пройде.

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Щоб підтвердити свої доходи, треба буде надати в банк певні документи. При цьому вони можуть бути в електронному вигляді. Це можуть бути довідки ОК5 або ОК7, які можна згенерувати самому, податкова декларація, зарплатні документи, підтвердження про виплати від держави, документи про доходи членів родини або документи, що підтверджують волонтерську діяльність. Після перевірки банк зможе скасувати обмеження або встановити індивідуальний ліміт, який відповідатиме офіційним доходам. Також банк може відстежувати, скільки грошей заходить на рахунок користувача.

Як ми до цього прийшли?

Ще з 1 жовтня 2024 року НБУ обмежив перекази з картки на картку до 150 тис. грн на місяць. Це обмеження діяло до 1 квітня 2025 року.

А в грудні 2024 року провідні українські банки домовилися між собою про нові спільні правила, щоб зробити ринок банківських переказів прозорішим. Вони замінили попередні правила від Нацбанку. Але тепер це наче ініціатива самих банків, а не обмеження регулятора.

Джерело: Судово-юридична газета