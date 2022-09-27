Новий RSS-клієнт Substack Reader – дружній до користувачів Google Reader та без нав’язливої реклами

Компанія Substack представила настільний RSS-клієнт Substack Reader, здатний конкурувати із закритим 10 років тому Google Reader. Новий рідер пам’ятає про користувачів клієнта Google – підтримуються знайомі сполучення клавіш.

Користувачі можуть організувати підписки Substack на одній веб-сторінці, яку можна переглядати зі свого ноутбука чи ПК. Програма інтегрується зі сторонніми RSS-каналами, тому користувачі можуть переглядати повідомлення з інших джерел. Substack віддає пріоритет новинам, що генерують найбільшу кількість підписок в одній поштовій скриньці. Читачі також можуть лайкати та зберігати повідомлення зі стрічки.

Контент синхронізується з мобільним додатком Substack для iOS, випущеним раніше цього року – користувачі можуть переглядати канали веб-рідерів зі свого смартфона. Також ведеться робота над мобільним додатком для Android.

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«Ми вкладаємо кошти у створення вільних від відволікаючих факторів місць, щоб ви могли спілкуватися з авторами, читачами, подкастерами та творцями відео, яких ви полюбояєте. Новий Рідер не має спливаючих вікон, відео, що автоматично відтворюються, або дратівливих звуків. Користувач контролює ситуацію».

Новий RSS-рідер не такий багатофункціональний, як конкуренти, такі як Feedly, котрі пропонують такі просунуті функції, на зразок інтеграції з Evernote. З цікавого в ньому є можливість читання рекомендацій від авторів передплат.

Джерело: The Verge