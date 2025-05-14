Новий чемпіон: контролер Phison E28 «рве» наявні SSD PCIe 5.0 у попередніх тестах

Контролер PS5028-E28 / Phison

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У січні цього року Phison анонсувала контролер SSD PCIe 5.0 PS5028-E28. Накопичувачів на ньому досі немає, але перші тести демонструють перевагу над кращими SSD 2025 року.

Сайт Tom’s Hardware ексклюзивно отримав тест SSD з інтерфейсом PCIe 5.0 на Phison E28. Серійні накопичувачі на його основі очікуються пізніше цього року. Тест порівняв ймовірний інженерний SSD зі швидкісними моделями Acer Predator GM9000, Micron 4600 та Samsung 9100 Pro у PCMark 10, у режимі Full System Drive. тестування імітує повсякденні завдання, запуск програм або ігор, та копіювання різних файлів.

Сайт застерігає від беззаперечного сприйняття тесту, оскільки отримав його результати «з надійного джерела», а не проводив тестування самостійно. Бали PCMark 10 показали, що Phison E28 значно перевершує конкурентів. Накопичувач виявився на 18% швидшим, ніж Samsung 9100 Pro та Micron 4600, а Predator GM9000 перевершив на 32%. Тест зберігання даних оцінив пропускну здатність кожного SSD та середній час доступу.

Різниця в послідовній продуктивності між контролерами Samsung Presto та Phison E28 «на папері» здається мінімальною. Перший на 2% швидший у послідовному читанні, другий — на 8% у послідовному записі. Однак за продуктивністю випадкового читання/запису Phison E28 обходить конкурента на 36% у читанні та на 15% у записі.

Результати PCMark 10 показують, що Phison E28 швидший за Samsung Presto та Silicon Motion SM2508, які, здається, мають порівнянну продуктивність. Однак за результатами не всі накопичувачі на SM2508 пропонують однаковий рівень продуктивності.

Розділ Технології виходить за підтримки

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