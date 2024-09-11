Електричний спідстер Nissan Ariya NISMO в Європі: двигун потужністю 320 кВт та розгін до «сотні» за 5 секунд

Nissan представила електричний спідстер Ariya NISMO в Європі під час проведення заходу на World EV Day. Цей електромобіль відзначає повернення бренду NISMO до Європи.

Ariya NISMO має силову установку потужністю 320 кВт з 600 Нм крутного моменту. Розгін до 100 км/год займає лише 5 секунд. Навіть на шосе цей спідстер прискорюється від 80 до 120 км/год за 2,4 секунди.

Найшвидшу Ariya було ретельно налаштовано для забезпечення виняткового контролю та стабільності. Автомобіль отримав модифіковану підвіску, збалансоване шасі та чутливий до швидкості гідропідсилювач керма.

Акумулятор місткістю 87 кВтгод забезпечує «достатній запас ходу для щоденної їзди та активних пригод у вихідні», проте конкретний запас ходу не згадується. Б бортовий зарядний пристрій потужністю 22 кВт забезпечує швидке заряджання за допомогою змінного струму. Nissan не поділився жодними подробицями щодо швидкості заряджання постійним струмом. Це може означати, що версія NISMO підтримує ті ж 130 кВт, що й її «цивільний» брат і може зарядити батарею від 20 до 80% приблизно за 30 хвилин.

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Спідстер має аеродинамічний дизайн, який включає такі елементи, як подовжений нижній бампер і задній спойлер. Це призводить до значного покращення коефіцієнта лобового опору порівняно зі стандартною Ariya, а також до кращої притискної сили та стабільності на високих швидкостях.

Електромобіль Ariya NISMO буде доступний в чотирьох яскравих кольорах з контрастним червоним акцентом навколо нижньої частини кузова. Новинка має з’явитися на європейських дорогах у січні 2025 року. Ціна електричного спідстера наразі не називається.

Джерело: arenaev