Новий погляд на «Венздей» — родина Адамсів у повному складі і загадковий персонаж

Netflix

Netflix представив повний акторський склад другого сезону серіалу «Венздей» і оприлюднив новий кадр із сімейкою Адамсів, який містить загадкового нового персонажа.

На зображенні зліва направо розташовані Мортісія (Кетрін Зета-Джонс), сама Венздей (Дженна Ортега), Гомес (Луїс Гусман), бабуся Гестер Фрамп / Грізельда (Джоанна Ламлі), дворецький Ларч (Йонас Суотамо), ще один невідомий персонаж, дядько Фестер (Фред Армісен), та Пагслі (Ісаак Ордоньєс).

То хто ж це загадковий незнайомець? Сайт Games Radar припускає, що це жінка — учасниця нового акторського складу, співачка й танцівниця Біллі Пайпер. Персонажа акторки Netflix представив як лікантропку і нову викладачку Академії Невермор, Айседору Капрі (і, що цікаво, у розділі з описом персонажа немає жодного фото). Якщо на зображенні дійсно вона, то можна припустити, що персонажка має родинні зв’язки з Адамсами, а зважаючи на грим — конкретно із Ларчем.

Зазначається, що Айседора в другому сезоні є «колишнім вундеркіндом», виявляє особливий інтерес до танцювальних здібностей Венздей і стає наставницею для своєї «колеги за лікантропією» Енід Сінклер (Емма Маєрс).

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Решта представленого акторського складу включає Крістофера Ллойда, який повертається до франшизи після ролі Фестера у «Сімейці Адамсів» 1991 року, однак на цей раз як суворий викладач із найдовшим стажем у Неверморі, який особливо цікавиться проблемним братом Венздей, Пагслі. Стів Бушемі підтверджений у ролі нового директора школи, який «до крайнощів приймає гордість ізгоїв» та виступає за «виключення нормальних людей».

До речі сам Ларч — теж новачок, оскільки персонажа на цей раз гратиме Йонас Суотамо, який замінив Джорджа Бурсі. Він, власне, не єдиний з тих, хто залишив акторський склад, раніше Netflix довелось розпрощатись з Персі Гайнсом Вайтом (Ксав’є), якого звинуватили в насильстві.

Гантер Дуен повторить роль Тайлера і монстр-хайда (судячи з попереднього тизеру, хлопця утримують у психлікарні Willow Hill прикутим до стіни); також повернуться Джой Сандей (Б’янка Барклі), Юджин Оттінгер (Муса Мостафа) та Аякс Петрополус (Джорджі Фармер), а також новий шериф Джеріко Річі Сантьяго (Луянда Унаті Льюїс-Ньяво) та колишній шериф Донован Галпін (Джеймі Макшейн).

Другий сезон серіалу «Венздей» вийде у двох частинах — 6 серпня і 3 вересня. Раніше Ортега дражнила, що він отримає спецепізод-слешер і відсилання до фільму Стенлі Кубрика.