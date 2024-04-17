Стів Бушемі зіграє у другому сезоні «Венздей» — ймовірно, нового директора Невермору

Бушемі відзначився ролями у фільмі Квентіна Тарантіно «Скажені пси», серіалі «Підпільна імперія» та інших проєктах, а тепер доєднається до продовження темного фентезі-серіалу Netflix.

Попри те, що роль Бушемі у другому сезоні «Венздей» офіційно не розкривали — Variety пише, що він збирається зіграти нового керівника академії для підлітків-вигнанців «Невермор».

Стів Бушемі — плідний актор, відомий епізодичними появами в кількох комедійних фільмах Адама Сендлера, та великими ролями у більш серйозних проєктах, як-от серіалі HBO «Підпільна імперія» та фільмі Квентіна Тарантіно «Скажені пси».

Серіал «Венздей», який слідував за однойменною персонажкою з культової Сімейки Адамсів у виконанні Дженни Ортеги, дебютував на Netflix у листопаді 2022 року та зібрав понад 1 млрд годин переглядів, що забезпечило шоу статус другого англомовного серіалу з найбільшими переглядами на платформі. У «Венздей» також 12 номінації на «Еммі» — та 4 переможні. За два місяці після прем’єри стримінг оголосив про другий сезон, а також роздумує над запуском шоу, присвяченого пригодам дядька Фестера.

Подробиць щодо сюжету та дати виходу другого сезону поки немає — перший завершився на тому, що Венздей успішно розслідувала серію злочинів та перешкодила знищенню академії та її учнів. Виробництво продовження раніше відкладали через страйки в Голлівуді, нині ж відомо, що його мають розпочати наприкінці квітня в Ірландії.

Шоураннери серіалу — Альфред Гоф і Майлз Міллар. Тім Бертон зняв перші чотири епізоди та також виступає виконавчим продюсером.