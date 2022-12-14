“Венздей” обійшов “Дамера” та став другим за популярністю англомовним серіалом Netflix — шоу зібрало понад мільярд переглядів за 19 днів

“Венздей” / Wednesday посідає друге місце за кількістю переглядів серед англомовних серіалів Netflix. Лідирують “Дивні Дива 4” / Stranger Things 4, а “Дамер — чудовисько: Історія Джеффрі Дамера” опиняється на третьому місці.

На цей час спіноф “Сімейки Адамсів” транслювався понад мільярд годин з моменту виходу (а точніше 1 022 190 000 годин). Шоу вийшло на Netflix 23 листопада, а цифри фіксувалися протягом 19 днів — до 11 грудня.

У “Венздей” є ще 9 днів для того, щоб побити поточний рекорд серіалу “Дивні Дива 4” / Stranger Things 4. Netflix оцінює серіал за перші 28 днів перегляду, а рекорд, встановлений шоу братів Дафферів — 1,3 млрд годин перегляду.

Stranger Things також нещодавно визнали кращим серіалом 2022 року за версією сайту IMDb.

Курс EMPLOYER BRANDING Вибудовуйте якісний і привабливий бренд роботодавця всього за один місяць. РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Шоу із Дженною Ортегою легко обігнало біографічний серіал про серійного вбивцю “Дамер – Монстр: Історія Джеффрі Дамера”, який дивилися 856 мільйонів годин протягом перших 28 днів (що спонукало Netflix продовжити його на другий сезон).

Утім, уся трійка лідерів добряче відстає від найпопулярнішого шоу Netflix всіх часів — корейського серіалу “Гра в кальмара” / Squid Game, що тримає рекорд переглядів у 1,6 млрд годин за перші 28 днів.

Netflix, до речі, офіційно підтвердив, що нашумілий корейський трилер про ігри на виживання отримає другий сезон, та опублікував перший 10-секундний тизер разом з першими деталями щодо сюжету.