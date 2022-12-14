“Венздей” обійшов “Дамера” та став другим за популярністю англомовним серіалом Netflix — шоу зібрало понад мільярд переглядів за 19 днів

“Венздей” / Wednesday посідає друге місце за кількістю переглядів серед англомовних серіалів Netflix. Лідирують “Дивні Дива 4” / Stranger Things 4, а “Дамер — чудовисько: Історія Джеффрі Дамера” опиняється на третьому місці.
На цей час спіноф “Сімейки Адамсів” транслювався понад мільярд годин з моменту виходу (а точніше 1 022 190 000 годин). Шоу вийшло на Netflix 23 листопада, а цифри фіксувалися протягом 19 днів — до 11 грудня.
У “Венздей” є ще 9 днів для того, щоб побити поточний рекорд серіалу “Дивні Дива 4” / Stranger Things 4. Netflix оцінює серіал за перші 28 днів перегляду, а рекорд, встановлений шоу братів Дафферів — 1,3 млрд годин перегляду.
Stranger Things також нещодавно визнали кращим серіалом 2022 року за версією сайту IMDb.
Шоу із Дженною Ортегою легко обігнало біографічний серіал про серійного вбивцю “Дамер – Монстр: Історія Джеффрі Дамера”, який дивилися 856 мільйонів годин протягом перших 28 днів (що спонукало Netflix продовжити його на другий сезон).
Рецензія на серіал «Дамер – Чудовисько: Історія Джеффрі Дамера» / Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story
Утім, уся трійка лідерів добряче відстає від найпопулярнішого шоу Netflix всіх часів — корейського серіалу “Гра в кальмара” / Squid Game, що тримає рекорд переглядів у 1,6 млрд годин за перші 28 днів.
Netflix, до речі, офіційно підтвердив, що нашумілий корейський трилер про ігри на виживання отримає другий сезон, та опублікував перший 10-секундний тизер разом з першими деталями щодо сюжету.