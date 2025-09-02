Новий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлер

Новини Кіно 02.09.2025 comment views icon

Netflix випустив перший трейлер до серіалу “Дім Гіннеса” — нового проєкту творця “Гострих картузів” Стівена Найта.

Події серіалу “Дім Гіннеса” відбуваються в Дубліні та Нью-Йорку, одразу після смерті Бенджаміна Гіннеса в 1868 році, який на той час вважався найбагатшою людиною Ірландії. Його четверо дітей  — Артур, Едвард, Енн та Бен — намагаються розпорядитися великим статком і зберегти бізнес великого пивного бренду Guinness.

“Ось померлий батько вирішує долю своїх дітей. Заповіт визначає траєкторію кожного з братів і сестер. Що може бути кращим початком для драми, ніж це?” — говорив Найт в інтерв’ю. “Всі вони отримують те, що отримують. І ніхто не задоволений”.

Зважаючи на перші кадри і трейлер, атмосфера “Дому Гіннеса” дещо нагадує “Гострі картузи”, тоді як передумова сюжету подібна до серіалу “Спадкоємці”. Відео починається зі смерті Бенджаміна Гіннеса й згодом читання заповіту, яке перемежовується з кривавими сценами насилля та романтичними моментами.

Новий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлер

Головні ролі взяли на себе Ентоні Бойл (Артур), який грає фактичного нового голову родини, а також Луїс Партрідж (Едвард), Емілі Ферн (Енн) та Фіонн О’Ші (Бен). Серед решти акторського складу: Джек Глісон з “Гри престолів”, Шеймус О’Хара, Ніам Маккормак, Дервла Кірван, а також Джеймс Нортон, який грає ірландця на ім’я Шон Рафферті.

Новий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлерНовий серіал Netflix з вайбами "Гострих картузів": історична драма "Дім Гіннеса" отримала перший трейлер

Про розробку серіалу оголосили на початку 2024 року, паралельно Найт працював над боксерською драмою “Тисяча ударів” і мінісеріалом-трилером “Вуаль” з Елізабет Мосс. “Дім Гіннеса” — це частина постійної співпраці шоуранера з Netflix після хітових “Гострих картузів”, які так само продовжаться повнометражним фільмом.

Серіал стартує на Netflix 25 вересня, одразу з усіма 8 епізодами.

