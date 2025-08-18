Суміш "Гострих картузів" зі "Спадкоємцями": Netflix показав перші кадри історичної драми "Дім Гіннеса"

Кадри з серіалу "Дім Гіннеса" / Netflix

Netflix представив перший погляд на свій майбутній серіал “Дім Гіннеса” — історичну драму, що досліджує історію ірландської династії, яка заснувала відому всьому світу пивоварню.

“Події серіалу відбуваються в Дубліні та Нью-Йорку, одразу після смерті Бенджаміна Гіннеса в 1868 році, який на той час вважався найбагатшою людиною Ірландії, а Guinness мав статус великого пивного бренду, заснованого ще 100 років тому Артуром Гіннесом. Четверо дітей Бенджаміна — Артур, Едвард, Енн та Бен — спробують розпорядитися цим великим спадком”.

Передумова дещо нагадує серіал “Спадкоємці”, а зважаючи на те, що проєктом керує Стівен Найт, без історичних вайбів “Гострих картузів” не обійтися.

Головні ролі взяли на себе Ентоні Бойл (Артур), Луїс Партрідж (Едвард), Емілі Ферн (Енн) та Фіонн О’Ші (Бен). Серед решти акторського складу: Джек Глісон з “Гри престолів”, Шеймус О’Хара, Ніам Маккормак, Дервла Кірван, а також Джеймс Нортон, який грає ірландця на ім’я Шон Рафферті, хоча його стосунки з родиною не зовсім зрозумілі.

“Тут є пиво. Є ексцентрична родина. Є персонажі Стівена Найта, які штовхаються та граються, б’ються, кохаються. Це просто дуже захопливо!” — говорив Нортон, зазначаючи, що після прочитання сценарію зрозумів, що Найт “повернувся у своїй кращій формі”.

Сам Найт розповідав, що брати Артур та Едвард є “серцем” серіалу:

“Я не розкрию сюжет, але їм доручили спільне управління пивоварнею з дуже цікавих причин. Перш ніж померти, батько навмисно зв’язав Артура та Едварда. Ви дізнаєтеся чому, коли подивитеся”.

Серіал “Дім Гіннеса” вийде на Netflix вже 25 вересня, одразу з усіма 8 епізодами.

