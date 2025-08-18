Новини Кіно 18.08.2025 comment views icon

Суміш "Гострих картузів" зі "Спадкоємцями": Netflix показав перші кадри історичної драми "Дім Гіннеса"

Катерина Даньшина

Суміш "Гострих картузів" зі "Спадкоємцями": Netflix показав перші кадри історичної драми "Дім Гіннеса"
Кадри з серіалу "Дім Гіннеса" / Netflix

Netflix представив перший погляд на свій майбутній серіал “Дім Гіннеса” — історичну драму, що досліджує історію ірландської династії, яка заснувала відому всьому світу пивоварню.

“Події серіалу відбуваються в Дубліні та Нью-Йорку, одразу після смерті Бенджаміна Гіннеса в 1868 році, який на той час вважався найбагатшою людиною Ірландії, а Guinness мав статус великого пивного бренду, заснованого ще 100 років тому Артуром Гіннесом. Четверо дітей Бенджаміна — Артур, Едвард, Енн та Бен — спробують розпорядитися цим великим спадком”.

Передумова дещо нагадує серіал “Спадкоємці”, а зважаючи на те, що проєктом керує Стівен Найт, без історичних вайбів “Гострих картузів” не обійтися.

Кадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / Netflix

Головні ролі взяли на себе Ентоні Бойл (Артур), Луїс Партрідж (Едвард), Емілі Ферн (Енн) та Фіонн О’Ші (Бен). Серед решти акторського складу: Джек Глісон з “Гри престолів”, Шеймус О’Хара, Ніам Маккормак, Дервла Кірван, а також Джеймс Нортон, який грає ірландця на ім’я Шон Рафферті, хоча його стосунки з родиною не зовсім зрозумілі.

“Тут є пиво. Є ексцентрична родина. Є персонажі Стівена Найта, які штовхаються та граються, б’ються, кохаються. Це просто дуже захопливо!” — говорив Нортон, зазначаючи, що після прочитання сценарію зрозумів, що Найт “повернувся у своїй кращій формі”.

Суміш "Гострих картузів" зі "Спадкоємцями": Netflix показав перші кадри історичної драми "Дім Гіннеса"Кадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / NetflixКадри з серіалу "Дім Гіннеса" / Netflix

Сам Найт розповідав, що брати Артур та Едвард є “серцем” серіалу:

“Я не розкрию сюжет, але їм доручили спільне управління пивоварнею з дуже цікавих причин. Перш ніж померти, батько навмисно зв’язав Артура та Едварда. Ви дізнаєтеся чому, коли подивитеся”.

Серіал “Дім Гіннеса” вийде на Netflix вже 25 вересня, одразу з усіма 8 епізодами.

Фільм «Гострі картузи» вийде в кінотеатрах, але під іншою назвою

Джерело: Netflix, Deadline, Esquire

