Новий топ: Xiaomi 17 Max отримає найбільший акумулятор у серії

Вадим Карпусь

Xiaomi 17 Max оснастять батареєю 8 000 мА•год і Snapdragon 8 Elite Gen 5: витік

Флагманська лінійка смартфонів Xiaomi 17 незабаром може поповнитися новою моделлю. За свіжим витоком із Китаю, компанія працює над новою версією Xiaomi 17 Max, яка отримає найбільший акумулятор серед усіх пристроїв серії. За попередніми даними, місткість батареї становитиме 8000 мА·год.

Акумулятор підтримуватиме швидку дротову зарядку потужністю 100 Вт і бездротову потужністю 50 Вт. Апарат отримає флагманський процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5. Також повідомляється, що смартфон оснастять дисплеєм з надзвичайно тонкими та симетричними рамками, що підкреслить його преміальний статус.

Дизайн блоку камер, за наявною інформацією, буде дуже схожим на стандартний Xiaomi 17. При цьому в частині фотоможливостей Xiaomi 17 Max піде далі. Основна камера буде такою самою, як у Xiaomi 17, однак модель Max додатково отримає перископічний телефото модуль. Завдяки цьому загальна якість зйомки, за словами джерел, буде трохи вищою, ніж у базової версії флагмана.

Точна дата презентації Xiaomi 17 Max поки що залишається невідомою. Водночас витік вказує на те, що найближчим часом з’явиться ще більше подробиць про цей смартфон, тож інформаційний шум навколо новинки лише посилюватиметься.

Xiaomi 17 Max виглядає як ставка на максимальну автономність у флагманському сегменті. Аакумулятор на 8000 мА·год у поєднанні зі швидкою зарядкою може зробити його найвитривалішим смартфоном у лінійці Xiaomi 17.

Джерело: gsmarena

