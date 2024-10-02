Новини Кіно 02.10.2024 о 10:50 comment views icon

Новий трейлер «Секретний рівень» — анімаційної антології за відеоіграми God of War, Dungeons & Dragons, Concord та іншими

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Ігор Панченко

Автор новин

Новий трейлер «Секретний рівень» — анімаційної антології за відеоіграми God of War, Dungeons & Dragons, Concord та іншими

Amazon Prime Video та Blur Studio показали тизер-трейлер нової анімаційної антології «Секретний рівень» (Secret level), яка черпає натхнення з популярних відеоігор. Проєкт створили автори відомого серіалу «Любов, смерть і роботи».

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Відео здебільшого демонструє кадри з епізоду, присвяченого франшизі Unreal Tournament. Проте глядачі можуть побачити й фрагменти інших серій майбутньої антології.

«Секретний рівень» складатиметься з 15 епізодів. Кожен із них базується на окремій відеогрі. Серед адаптованих ігрових всесвітів — Dungeons & Dragons, Exodus, Mega Man, God of War, Sifu, Spelunky, The Outer Worlds і Warhammer 40,000.

У відео показали й фрагмент, присвячений PvP-шутеру Concord. Сервери цієї гри закрили всього через два тижні після запуску.

Дата прем’єри антології Secret Level — 10 грудня. До речі, усі епізоди створили на ігровому рушії Unreal Engine.

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