Amazon і Games Workshop починають роботу над кіновсесвітом Warhammer 40K — з виконавчим продюсером Генрі Кавіллом

Для створення серіалів та шоу залучили «‎елітну групу» сценаристів.

Рік тому Amazon та Games Workshop оголосили про домовленість щодо розробки кіновсесвіту Warhammer 40K, а нині оголосили про укладення повноцінної угоди. Генрі Кавілл виступить виконавчим продюсером, і потенційно гратиме одну з головних ролей. Видання Giantfreakinrobot з посиланням на власні джерела раніше повідомляло, що актор також веде перемовини з Анною де Армас («‎Білявка»), аби залучити і її до ролі в одному з проєктів.

Warhammer 40 000 (або Warhammer 40K) — настільна військово-тактична гра, що відтворює баталії між арміями 41-го тисячоліття за допомогою мініатюр (масштабу 28 мм, приблизно 1:65). У ній використовуються фігурки воїнів, чудовиськ та військової техніки, а також «терейни‎» — макети будівель, лісів та інших елементів ландшафту.

Спочатку гра задумувалась як науково-фантастична паралель до вже існуючої серії Warhammer Fantasy та використовувала схожі концепції. З часу публікації першого видання (під назвою Warhammer 40K: Rogue Trader) у 1987 році франшиза розширилася до цілого світу романів, рольових ігор, концептуальної музики та, що найважливіше, відеоігор.

Генрі Кавілл, відомий як давній та відданий шанувальник відеоігор, який особливо прихильний до серій «‎Відьмак» та «Total War», що вже призвело до того, що він знявся в екранізації романів Анджея Сапковського від Netflix. Наразі немає інформації щодо того, кого може зіграти Кавілл у кіновсесвіті Wahammer 40 000, проте, розмовляючи з IGN у 2021 році, він висловив зацікавленість у ролі одного з Примархів або Капітанів-Генералів, які є ключовими персонажами високого рангу у Warhammer. А може це буде сам Імператор?

Навряд фільм про Warhammer вийде на Prime Video найближчим часом — зазвичай необхідно кілька років, щоб перейти від стадії розробки до випуску готового матеріалу.