Amazon і Games Workshop починають роботу над кіновсесвітом Warhammer 40K — з виконавчим продюсером Генрі Кавіллом

Для створення серіалів та шоу залучили «елітну групу» сценаристів.
Рік тому Amazon та Games Workshop оголосили про домовленість щодо розробки кіновсесвіту Warhammer 40K, а нині оголосили про укладення повноцінної угоди. Генрі Кавілл виступить виконавчим продюсером, і потенційно гратиме одну з головних ролей. Видання Giantfreakinrobot з посиланням на власні джерела раніше повідомляло, що актор також веде перемовини з Анною де Армас («Білявка»), аби залучити і її до ролі в одному з проєктів.
Warhammer 40 000 (або Warhammer 40K) — настільна військово-тактична гра, що відтворює баталії між арміями 41-го тисячоліття за допомогою мініатюр (масштабу 28 мм, приблизно 1:65). У ній використовуються фігурки воїнів, чудовиськ та військової техніки, а також «терейни» — макети будівель, лісів та інших елементів ландшафту.
Спочатку гра задумувалась як науково-фантастична паралель до вже існуючої серії Warhammer Fantasy та використовувала схожі концепції. З часу публікації першого видання (під назвою Warhammer 40K: Rogue Trader) у 1987 році франшиза розширилася до цілого світу романів, рольових ігор, концептуальної музики та, що найважливіше, відеоігор.
Генрі Кавілл, відомий як давній та відданий шанувальник відеоігор, який особливо прихильний до серій «Відьмак» та «Total War», що вже призвело до того, що він знявся в екранізації романів Анджея Сапковського від Netflix. Наразі немає інформації щодо того, кого може зіграти Кавілл у кіновсесвіті Wahammer 40 000, проте, розмовляючи з IGN у 2021 році, він висловив зацікавленість у ролі одного з Примархів або Капітанів-Генералів, які є ключовими персонажами високого рангу у Warhammer. А може це буде сам Імператор?
Навряд фільм про Warhammer вийде на Prime Video найближчим часом — зазвичай необхідно кілька років, щоб перейти від стадії розробки до випуску готового матеріалу.