Новий «Відьмак»: повноцінна розробка гри стартує вже цьогоріч — CD Projekt ще оцінює використання ШІ

CD Projekt наближається до активної розробки наступної гри у серії «Відьмак» — вона почнеться цьогоріч, і вже до літа над потенційним наступним хітом відомої польської студії працюватиме понад 400 осіб. Апдейтом щодо статусу гри поділився з Reuters генеральний директор компанії Адам Бадовскі.

Як просувається розробка нового «Відьмака» (Polaris)

Вже якийсь час CD Projekt розробляє нову частину знаменитої відьмацької серії Polaris на рушії Unreal Engine 5 — вперше її анонсували ще у березні 2022 року. Найближчим часом проєкт перейде у повноцінну (активну) фазу розробки. Далі тестування, полірування і реліз. CD Projekt Red поки не називала конкретної дати релізу, але аналітики очікують нову частину у 2026 або 2027 році.

Заразом Адам Бадовскі підтвердив, що вже до літа команда розробників, яка відповідає за наступну частину «Відьмака», зросте до понад 400 осіб — це відповідає початковим планам. У листопадовому звіті зазначалося, що грою займається вже 330 розробників — половина всієї команди CD Projekt.

Деталей щодо Polaris поки небагато — відомо, що вона стане початком нової трилогії. Під час анонсу її позиціонували як екшен-RPG у відкритому світі в дусі The Witcher 3: Wild Hunt. Також нам показували арт із медальйоном Рисі, і це явний натяк, що головним героєм стане якийсь інший відьмак (актор, який озвучував Ґеральта в іграх раніше підтримав на цю роль Цірі, назвавши це найбільш логічним вибором). До речі, школа Рисі не є частиною канону всесвіту The Witcher.

Зараз в активній розробці загалом перебуває щонайменше п’ять проєктів — рімейк першого «Відьмака» (Canis Majoris), який створюють з нуля на Unreal Engine 5, та ще три нові ігри у всесвіті «Відьмака» (наступні після Polaris частини планують випустити протягом шести років), сиквел Cyberpunk 2077 з кодовою назвою Orion (наразі він перебуває на стадії «концептуального дизайну», яка є найбільш ранньою фазою розробки; до кінця 2024 року команда розробників зросте до 80 осіб) та абсолютно нова IP.

У травні 2023 року продажі «Відьмак 3» перевищили 50 млн копій (вся серія — 75 млн), що забезпечило найпопулярнішій грі серії заслужене місце в топ-10 найбільш продаваних ігор в історії.

Про використання штучного інтелекту

Адам Бадовскі також торкнувся теми штучного інтелекту — за його словами, CD Projekt сформувала спеціальну команду, яка вивчає, як можна використовувати ШІ.

«Ми вважаємо, що ШІ може допомогти покращити певні процеси у виробництві ігор, але не замінити людей» Адам Бадовскі, генеральний директор CD Projekt

Днями вийшло дослідження GDC, і розробники відеоігор, судячи з опитування за участю понад 3 000 учасників, дуже стурбовані використанням штучного інтелекту та масштабними звільненнями в індустрії, що почалися у 2023-му і наразі продовжуються.