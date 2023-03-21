Новий застосунок Duolingo викладатиме музику – компанія розмістила відповідні вакансії

Як стало відомо TechCrunch, компанія Duolingo, автори популярної програми для вивчення мов з 500 млн користувачів, працює над музичним застосунком.

Технологічна компанія з Піттсбурга зібрала невелику команду, яка працює над музичним продуктом, і знаходиться в пошуку «експерта у галузі музичної освіти, який володіє теоретичними знаннями відповідних наукових досліджень у галузі навчання та практичним досвідом викладання». Duolingo також розмістила вакансію про пошук позаштатного музичного консультанта та консультанта з навчальних програм, але більше не приймає заявки на останню.

Список вакансій передбачає, що програма навчатиме основ теорії музики з використанням популярних пісень та участю викладачів.

Крім основної програми з вивчення мов Duolingo підтримує деякі побічні проєкти. The Duolingo English Test, створений у 2014 році, є сертифікаційним онлайн-іспитом, що перевіряє знання мови. Під час пандемії компанія також запустила Duolingo ABC – безкоштовний додаток для вивчення англійської мови дітьми віком від 3 до 6 років. У жовтні 2022 року компанія анонсувала безплатний застосунок для навчання математики Duolingo Math – свою першу програму, що виходить за рамки вивчення мов.

Розширення сфери діяльності, схоже, виправдовує себе. Згідно з квартальним звітом, Duolingo більш ніж подвоїла базу передплатників минулого року. Загальний дохід також майже подвоївся і 2022 року становив $369,5 млн.

Поки не ясно, як саме і для викладання чого конкретно слугуватиме новий музичний застосунок. У Duolingo поки що не давали коментарів.

Джерело: TechCrunch