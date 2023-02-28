Nubia Pad 3D — новий планшет ZTE за $1000 зі спеціальним 3D-екраном, для якого не потрібні окуляри

ZTE, китайський виробник телеком-обладнання та телефонів, на виставці MWC 2023 представив планшет Nubia Pad 3D. Головна його особливість — екран з тривимірним зображенням, яке завдяки технології AI Engine Super Bionic Eye, можна переглядати без спеціальних 3D-окулярів.

Подвійна фронтальна камера планшета із сенсорами з роздільною здатністю 8 і 16 Мп відстежуватиме рух очей користувача, а після передачі й обробки даних на екран виводитиметься тривимірне зображення.

Nubia Pad 3D створений у співпраці зі стартапом Leia, який вигадав технологію та створив відповідне програмне забезпечення, зокрема й програму LeiaTube, яка перетворює будь-яке відео з YouTube у 3D. Інші застосунки дозволяють перетворювати в 3D ігри або фотографії, є навіть 3D-відеочат.

Апаратна платформа ZTE Nubia Pad 3D заснована на SoC Qualcomm Snapdragon 888 – виявилося, що її можливостей цілком достатньо для глибокого навчання алгоритмів і трансформації 2D-контенту в 3D в режимі реального часу.

Діагональ екрана — 12,4 дюйма, роздільна здатність 2,5K. Також в планшеті є чотири динаміки з підтримкою технології об’ємного звучання Dolby Atmos і акумулятор ємністю 9070 мАг з підтримкою швидкої зарядки 33 Вт.

Планшет надійде в продаж у березні, але ціна чимала – понад $1000.

Джерело: gadgettendency